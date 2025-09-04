RU

Новый формат защиты неба и ключ к миру: Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом был поднят вопрос нового формата защиты украинского неба от атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

По словам Зеленского, звонок с Трампом был продолжительным и очень детальным. В нем также участвовали европейские лидеры. 

В первую очередь в ходе разговора обсуждалось то, как подтолкнуть ситуацию к реальному миру.

"Мы обсудили разные опции, и самое главное – это давление, чтобы сильными мерами, в том числе экономическими, принудить к прекращению войны. Ключ к миру - лишение российской машины войны денег, лишение ресурсов", - добавил Зеленский. 

Еще одной темой разговора стала максимальная защита украинского неба, поскольку пока нет мира, украинцы должны не зависеть от постоянных атак РФ, а российские ракеты и дроны не могут забирать жизни. 

"Украина предложила США рассмотреть специальный формат для защиты украинского неба", - сказал президент. 

Он поблагодарил Трампа за поддержку украинского народа. Также стороны договорились о дальнейших контактах. 

Разговор Зеленского, европейских лидеров и Трампа

Напомним, разговор президента Украины Владимира Зеленского, европейских лидеров и президента США Дональда Трампа прошел после встречи "коалиции решительных".

Как рассказал президент Финляндии Александр Стубб, США и Европа договорились в ближайшие 24 часа обсудить санкции против российской нефти и газа.

Также, согласно данным СМИ, Трамп в ходе разговора потребовал, чтобы европейские лидеры надавили на Китай, поскольку Пекин продолжает финансировать российскую агрессию против Украины.

