Новий формат переговорів щодо України та успіхи ЗСУ в Донецькій області: новини за 17 квітня

Єрмак про зустріч у Парижі: є новий формат переговорів, скоро наступний раунд

17 квітня в Парижі представники України, Європи та США започаткували новий формат перемовин про те, як досягти завершення війни та сталого миру, розповів керівник ОП Андрій Єрмак.

За його словами, наступна зустріч має відбутися вже незабаром.

ЗСУ мають успіхи на Донеччині, є звільнені території, - Сирський

Протягом останніх тижнів Збройні сили України звільнили близько 16 квадратних кілометрів території Донецької області, розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами Сирського, протягом останніх днів він відвідував усі бригади, які працюють в операційній зоні військ ОТУ "Донецьк".

Заступнику Кличка оголосили підозру, - джерела

Заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву, якого раніше відсторонили від виконання обов'язків, оголосили підозру, розповіли джерела РБК-Україна.

Чиновник є фігурантом антикорупційних розслідувань.

Розвідники двічі атакували дронами бригаду в Росії, причетну до обстрілу Сум, - джерела

Дрони два дні поспіль атакують розташування 112-ї ракетної бригади РФ у Шуї, причетної до обстрілу Сум. Це - спецоперація української розвідки, повідомили джерела РБК-Україна.

Джерело повідомило, що українська розвідка застосувала ударні дрони "Лютий" для атаки по позиціях росіян.

У Києві напали на відомого журналіста Юрія Макарова, він у лікарні: усі подробиці

На журналіста і виконавчого продюсера "Суспільного мовлення" Юрія Макарова вчинили замах. Він перебуває в лікарні, поліція відкрила кримінальну справу.

Все, що відомо про замах на журналіста Юрія Макарова - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Ракети до IRIS-T і дрони Vector: Німеччина передала військову допомогу Україні

Уряд Німеччини в четвер, 17 квітня, оновив список військової допомоги Україні. До нього увійшли три САУ Zuzana, ракети для IRIS-T і боєприпаси.