Заступнику Кличка оголосили підозру, - джерела

Заступнику голови КМДА із самоврядних повноважень Володимиру Прокопіву, якого раніше відсторонили від виконання обов'язків, оголосили підозру. Посадовець є фігурантом антикорупційних розслідувань.

Про це РБК-Україна повідомили власні джерела.

Як розповіли джерела, Нацполіція та СБУ оголосили підозру Володимиру Прокопіву. За якою статтею - співрозмовники не уточнюють, але додають, що посадовця підозрюють в організації схем із незаконного переправлення ухилянтів до Європи.

Джерела зазначають, що скоро з'явиться детальна інформація по справі від правоохоронців.



Фото: Володимиру Прокопіву оголосили підозру (фото від джерел РБК-Україна)

Нагадаємо, ще в жовтні 2024 року мер Києва Віталій Кличко тимчасово відсторонив Володимира Прокопіва від виконання обов'язків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень

Це сталося після розслідування журналістів Bihus.Info про низку нерухомості родини та друзів посадовця. Сам Прокопів написав заяву про звільнення.

Так, у 2024 році журналісти "Bihus.info" з'ясували, що родина Прокопіва за час його перебування на посаді заступника голови КМДА придбала значну кількість нерухомості у Києві, включаючи квартири та комерційні приміщення.

За даними розслідувачів, частина активів була придбана за вартістю нижче ринкової. Окрім цього компанії, пов'язані з родиною Прокопіва, інвестували в будівництво житлових комплексів, навіть під час повномасштабного вторгнення.

Тож після розслідування Кличко тимчасово відсторонив Прокопіва з посади та закликав правоохоронців перевірити діяльність свого заступника.