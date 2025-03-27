Хорватія не відправить "жодного солдата" в Україну, - президент

Хорватія категорично відмовляється відправляти своїх військових в Україну. ЇЇ солдати не братимуть участі у європейському контингенті військових за будь-яких умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Хорватії Зорана Мілановича, яку цитує Le Figaro .

У четвер Міланович знову заявив, що жоден хорватський військовий не ступить на українську землю.

"Жоден хорватський солдат не поїде в Україну за жодних домовленостей - це повністю виключено", - підкреслив президент.

Його заява пролунала на тлі перебування прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича в Парижі, де обговорювалася можливість європейського військового контингенту в межах майбутньої мирної угоди з Росією.

"Я йшов на вибори з цією позицією, і це мій обов’язок перед тими, хто довірив мені свій голос", - додав Міланович.

Le Figaro також зазначає, що Міланович був переобраний у січні цього року. І з того часу хорватський президент регулярно стикається з критикою опонентів за свої політичні погляди.

Європейські війська в Україні

Нагадаємо, що європейські країни зараз активно обговорюють питання можливої відправки військового контингенту після завершення повномасштабної війни в Україні.

Зокрема ще на початку березня голова британського уряду Кір Стармер заявив про створення "коаліції охочих" з метою зібрати країни, які готові відправити військових.

Сьогодні ж, 27 березня, у Франції стартував черговий саміт на підтримку України. Як писало Sky News, у саміті візьмуть участь делегації та лідери 31 країни. Під час засідання обговорюватимуть посилення української армії перспективу розгортання в Україні європейського контингенту військових як частину майбутнього мирного врегулювання війни.