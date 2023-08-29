Новий ешелон російських військових прибув до Білорусі для участі у навчаннях ОДКБ, - "Гаюн"

До Білорусі прибув новий ешелон російських військових для участі в навчаннях Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Вони відбудуться з 1 по 6 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу " Беларускі Гаюн ".

За інформацією моніторингової групи, сьогодні в районі 7:30 до Бресту прибув черговий ешелон із військовими ЗС РФ.

"Вони приїхали до Білорусі для участі у спільних навчаннях із силами оперативного реагування ОДКБ "Взаємодія-2023", - йдеться у повідомленні.

Як уточнює "Гаюн", це вже другий ешелон ЗС РФ, який прибув до Бресту для участі у навчаннях ОДКБ. Перший ешелон ЗС РФ прибув до Білорусі увечері 18 серпня.

Що відомо про навчання в Білорусі?

В ОДКБ входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Крім "Взаємодія-2023" у Білорусі проходитимуть і такі навчання:

"Пошук-2023" з силами розвідки;

"Ешелон-2023" з силами матеріально-технічного забезпечення військ;

"Бар'єр-2023" із спільним формуванням РХБЗ та медичного забезпечення;

"Скеля-2023" з підрозділами МНС.

При цьому Вірменія відмовилася брати участь у навчаннях "Скеля-2023" і не проводитиме навчання в рамках ОДКБ на своїй території цього року.