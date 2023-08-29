ua en ru
Вт, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Новий ешелон російських військових прибув до Білорусі для участі у навчаннях ОДКБ, - "Гаюн"

Білорусь, Вівторок 29 серпня 2023 11:10
UA EN RU
Новий ешелон російських військових прибув до Білорусі для участі у навчаннях ОДКБ, - "Гаюн" Фото: другий ешелон військових РФ прибув до Білорусі 29 серпня для участі у навчаннях ОДКБ (t.me/Hajun_BY)
Автор: Наталія Гурковська

До Білорусі прибув новий ешелон російських військових для участі в навчаннях Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Вони відбудуться з 1 по 6 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

За інформацією моніторингової групи, сьогодні в районі 7:30 до Бресту прибув черговий ешелон із військовими ЗС РФ.

"Вони приїхали до Білорусі для участі у спільних навчаннях із силами оперативного реагування ОДКБ "Взаємодія-2023", - йдеться у повідомленні.

Як уточнює "Гаюн", це вже другий ешелон ЗС РФ, який прибув до Бресту для участі у навчаннях ОДКБ. Перший ешелон ЗС РФ прибув до Білорусі увечері 18 серпня.

Що відомо про навчання в Білорусі?

В ОДКБ входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Крім "Взаємодія-2023" у Білорусі проходитимуть і такі навчання:

  • "Пошук-2023" з силами розвідки;
  • "Ешелон-2023" з силами матеріально-технічного забезпечення військ;
  • "Бар'єр-2023" із спільним формуванням РХБЗ та медичного забезпечення;
  • "Скеля-2023" з підрозділами МНС.

При цьому Вірменія відмовилася брати участь у навчаннях "Скеля-2023" і не проводитиме навчання в рамках ОДКБ на своїй території цього року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь
NEWS
Понад 500 окупантів та 25 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу
Понад 500 окупантів та 25 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу
DAILY
Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше