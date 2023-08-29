Новий ешелон російських військових прибув до Білорусі для участі у навчаннях ОДКБ, - "Гаюн"
До Білорусі прибув новий ешелон російських військових для участі в навчаннях Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Вони відбудуться з 1 по 6 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
За інформацією моніторингової групи, сьогодні в районі 7:30 до Бресту прибув черговий ешелон із військовими ЗС РФ.
"Вони приїхали до Білорусі для участі у спільних навчаннях із силами оперативного реагування ОДКБ "Взаємодія-2023", - йдеться у повідомленні.
Як уточнює "Гаюн", це вже другий ешелон ЗС РФ, який прибув до Бресту для участі у навчаннях ОДКБ. Перший ешелон ЗС РФ прибув до Білорусі увечері 18 серпня.
Що відомо про навчання в Білорусі?
В ОДКБ входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Крім "Взаємодія-2023" у Білорусі проходитимуть і такі навчання:
- "Пошук-2023" з силами розвідки;
- "Ешелон-2023" з силами матеріально-технічного забезпечення військ;
- "Бар'єр-2023" із спільним формуванням РХБЗ та медичного забезпечення;
- "Скеля-2023" з підрозділами МНС.
При цьому Вірменія відмовилася брати участь у навчаннях "Скеля-2023" і не проводитиме навчання в рамках ОДКБ на своїй території цього року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.