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Новый эшелон российских военных прибыл в Беларусь для участия в учениях ОДКБ, - "Гаюн"

Беларусь, Вторник 29 августа 2023 11:10
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Новый эшелон российских военных прибыл в Беларусь для участия в учениях ОДКБ, - "Гаюн" Фото: второй эшелон военных РФ прибыл в Беларусь 29 августа для участия в учениях ОДКБ (t.me/Hajun_BY)
Автор: Наталия Гурковская

В Беларусь прибыл новый эшелон российских военных для участия в учениях Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Они пройдут с 1 по 6 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

По информации мониторинговой группы, сегодня в районе 7:30 в Брест прибыл очередной эшелон с военными ВС РФ.

"Они приехали в Беларусь для участия в совместных учениях с силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", - говорится в сообщении.

Как уточняет "Гаюн", это уже второй эшелон ВС РФ, который прибыл в Брест для участия в учениях ОДКБ. Первый эшелон ВС РФ прибыл в Беларусь вечером 18 августа.

Что известно об учениях в Беларуси?

В ОДКБ входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Кроме "Взаимодействие-2023" в Беларуси будут проходить и такие учения:

  • "Поиск-2023" с силами разведки;
  • "Эшелон-2023" с силами материально-технического обеспечения войск;
  • "Барьер-2023" с совместным формированием РХБЗ и медицинского обеспечения;
  • "Скала-2023" с подразделениями МЧС.

При этом Армения отказалась участвовать в учениях "Скала-2023" и не будет проводить обучение в рамках ОДКБ на своей территории в этом году.

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