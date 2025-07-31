Новий антирекорд. РФ у липні запустила по Україні понад 6 тисяч дронів, - OSINT-аналітик
Росія тільки в липні використала для атак на Україну понад 6 тисяч ударних дронів. Це новий антирекорд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналітика Кайла Глена в соцмережі X.
"Після вчорашньої атаки загальна кількість запущених по Україні в липні дронів "Шахед" і "Гербера" становила 6297, що на 1378% більше, ніж у липні 2024 року (426 запущених)", - розповів Глен.
Фото: Росія в липні запустила по Україні понад 6 тисяч дронів (x.com/KyleJGlen)
Він звернув увагу, що торік таку кількість дронів Росія запустила в період із січня по жовтень.
Також OSINT-аналітик зазначив, що Росія вперше використала проти України понад 6 тисяч дронів. Серія антирекордів триває - у червні росіяни вперше запустили понад 5 тисяч безпілотників.
Глен додав, що в липні були періоди відносного затишшя, коли Росія не проводила масштабних атак. На його думку, це пов'язано з поганими погодними умовами.
"Можливості Росії в галузі безпілотних літальних апаратів значно зросли наприкінці 2024 року і в 2025 році", - звернув увагу він.
Нічна атака РФ
Нагадаємо, в ніч на 31 липня Росія завдала по Україні чергового масованого удару. Для атаки ворог використав 8 крилатих ракет "Іскандер-К" і 309 ударних дронів.
Українським захисникам вдалося збити 288 ударних безпілотників і ще три ракети "Іскандер-К".
У Києві через удар російських окупантів було пошкоджено багатоповерхівки. У Святошинському районі внаслідок атаки було зруйновано під'їзд одного з будинків.