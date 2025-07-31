ua en ru
Чт, 31 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Війна в Україні Економіка У світі Надзвичайні події
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Новий антирекорд. РФ у липні запустила по Україні понад 6 тисяч дронів, - OSINT-аналітик

Четвер 31 липня 2025 19:31
UA EN RU
Новий антирекорд. РФ у липні запустила по Україні понад 6 тисяч дронів, - OSINT-аналітик Ілюстративне фото: Росія запустила по Україні рекордну кількість дронів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія тільки в липні використала для атак на Україну понад 6 тисяч ударних дронів. Це новий антирекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналітика Кайла Глена в соцмережі X.

"Після вчорашньої атаки загальна кількість запущених по Україні в липні дронів "Шахед" і "Гербера" становила 6297, що на 1378% більше, ніж у липні 2024 року (426 запущених)", - розповів Глен.

Изображение

Фото: Росія в липні запустила по Україні понад 6 тисяч дронів (x.com/KyleJGlen)

Він звернув увагу, що торік таку кількість дронів Росія запустила в період із січня по жовтень.

Також OSINT-аналітик зазначив, що Росія вперше використала проти України понад 6 тисяч дронів. Серія антирекордів триває - у червні росіяни вперше запустили понад 5 тисяч безпілотників.

Глен додав, що в липні були періоди відносного затишшя, коли Росія не проводила масштабних атак. На його думку, це пов'язано з поганими погодними умовами.

"Можливості Росії в галузі безпілотних літальних апаратів значно зросли наприкінці 2024 року і в 2025 році", - звернув увагу він.

Нічна атака РФ

Нагадаємо, в ніч на 31 липня Росія завдала по Україні чергового масованого удару. Для атаки ворог використав 8 крилатих ракет "Іскандер-К" і 309 ударних дронів.

Українським захисникам вдалося збити 288 ударних безпілотників і ще три ракети "Іскандер-К".

У Києві через удар російських окупантів було пошкоджено багатоповерхівки. У Святошинському районі внаслідок атаки було зруйновано під'їзд одного з будинків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні Дрони Атака дронів
Новини
Росіяни не зможуть повністю перейти на реактивні "Шахеди": експерт назвав причину
Росіяни не зможуть повністю перейти на реактивні "Шахеди": експерт назвав причину
Аналітика
Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині
Роман Коткореспондент РБК-Україна Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині