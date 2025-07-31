Новый антирекорд. РФ в июле запустила по Украине более 6 тысяч дронов, - OSINT-аналитик
Россия только в июле использовала для атак на Украину более 6 тысяч ударных дронов. Это новый антирекорд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-аналитика Кайла Глена в соцсети X.
"После вчерашней атаки общее количество запущенных по Украине в июле дронов "Шахед" и "Гербера" составило 6297, что на 1378% больше, чем в июле 2024 года (426 запущенных)", - рассказал Глен.
Фото: Россия в июле запустила по Украине более 6 тысяч дронов (x.com/KyleJGlen)
Он обратил внимание, что в прошлом году такое количество дронов Россия запустила в период с января по октябрь.
Также OSINT-аналитик отметил, что Россия впервые использовала против Украины более 6 тысяч дронов. Серия антирекордов продолжается - в июне россияне впервые запустили более 5 тысяч беспилотников.
Глен добавил, что в июле были периоды относительного затишья, когда Россия не проводила масштабных атак. По его мнению, это связано с плохими погодными условиями.
"Возможности России в области беспилотных летательных аппаратов значительно выросли в конце 2024 года и в 2025 году", - обратил внимание он.
Ночная атака РФ
Напомним, в ночь на 31 июля Россия нанесла по Украине очередной массированный удар. Для атаки враг использовал 8 крылатых ракет "Искандер-К" и 309 ударных дронов.
Украинским защитникам удалось сбить 288 ударных беспилотников и еще три ракеты "Искандер-К".
В Киеве из-за удара российских оккупантов были повреждены многоэтажки. В Святошинском районе в результате атаки был разрушен подъезд одного из домов.