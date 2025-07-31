Новый антирекорд. РФ в июле запустила по Украине более 6 тысяч дронов, - OSINT-аналитик

Россия только в июле использовала для атак на Украину более 6 тысяч ударных дронов. Это новый антирекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-аналитика Кайла Глена в соцсети X .

"После вчерашней атаки общее количество запущенных по Украине в июле дронов "Шахед" и "Гербера" составило 6297, что на 1378% больше, чем в июле 2024 года (426 запущенных)", - рассказал Глен.

Фото: Россия в июле запустила по Украине более 6 тысяч дронов (x.com/KyleJGlen)

Он обратил внимание, что в прошлом году такое количество дронов Россия запустила в период с января по октябрь.

Также OSINT-аналитик отметил, что Россия впервые использовала против Украины более 6 тысяч дронов. Серия антирекордов продолжается - в июне россияне впервые запустили более 5 тысяч беспилотников.

Глен добавил, что в июле были периоды относительного затишья, когда Россия не проводила масштабных атак. По его мнению, это связано с плохими погодными условиями.

"Возможности России в области беспилотных летательных аппаратов значительно выросли в конце 2024 года и в 2025 году", - обратил внимание он.