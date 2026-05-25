Новий аналог Patriot може незабаром з'явитися в Україні

Україна бере участь у розробці нової ППО

Українська компанія Fire point бере участь у міжнародному проєкті Freya, який передбачає створення сучасної системи протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет.

За словами співзасновника компанії Дениса Штілермана, розробники розраховують провести перші випробування системи вже до кінця поточного року.

"До кінця року в Україні можуть випробувати дешевший аналог Patriot", - заявив Штілерман.

Що відомо про проєкт Freya

Проєкт Freya створюється як більш доступна альтернатива американському комплексу Patriot. Головне завдання нової системи - знищення балістичних цілей.

Наразі такі можливості має здебільшого Patriot, який вважається однією з найефективніших систем ППО для боротьби з балістичними ракетами.

За словами Штілермана, участь української сторони в розробці дає змогу використовувати практичний досвід, отриманий під час повномасштабної війни.

Чому це важливо для України

Останніми роками Росія регулярно застосовує балістичні ракети для ударів по українських містах та об'єктах інфраструктури.

Тому питання посилення протиповітряної оборони залишається одним із ключових для безпеки країни.

Розробка нових систем ППО і співпраця з європейськими партнерами можуть допомогти Україні отримати додаткові засоби захисту від ракетних атак і знизити залежність від дорогих зарубіжних комплексів.