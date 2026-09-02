Новітня ППО Rapid Ranger: ЗСУ показали ракетний комплекс на базі позашляховика

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Третього армійського корпусу.

Під час першої публічної появи комплексу ППО на фотографіях він оснащений легкими багатоцільовими ракетами LMM Martlet. Rapid Ranger встановлений на шасі іспанського тактичного позашляховика URO VAMTAC, який перебуває на озброєнні 1030-го зенітного ракетно-артилерійського полку "Аквіла".

ЗРК Rapid Ranger важить лише 500 кг, має модульну конструкцію, та може бути встановлений на більшість колісних машин – пікап, спеціальний бронеавтомобіль, а також на гусеничну техніку.

Комплекси, які використовують ЗСУ, встановлені на іспанські тактичні позашляховики URO VAMTAC. Такі машини розганяються до 135 км/год, їздять дорогами загального користування, можуть швидко змінювати позицію, переміщатись на великі відстані.

Ракети LMM Martlet зенітного комплексу мають довжину 1,3 м та вагу 13 кг. Вони можуть розганятись до 1,8 тисячі км/год і уражати ціль на відстані до 7 км.

До того ж, ракети мають лазерне, а не лише інфрачервоне наведення. Завдяки цьому ЗРК уражає навіть ті цілі, які мають низький тепловий слід або оснащені тепловими обманками. ЗРК Rapid Ranger також ефективно знищує російські дрони-розвідники, які мають малу теплову сигнатуру.

Зазначається, що ЗРК Rapid Ranger оснащений оптико-електронною системою спостереження, яка забезпечує огляд на 360°.