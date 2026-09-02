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Новітня ППО Rapid Ranger: ЗСУ показали ракетний комплекс на базі позашляховика

17:18 02.09.2026 Ср
2 хв
На що здатен комплекс ППО Rapid Ranger?
aimg Костянтин Широкун
Новітня ППО Rapid Ranger: ЗСУ показали ракетний комплекс на базі позашляховика Фото: ЗСУ показали ракетний комплекс на базі позашляховика (facebook.com/ab3.army)
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Військові Третього армійського корпусу показали фото зенітно-ракетного комплексу Rapid Ranger на базі позашляховика URO VAMTAC.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Третього армійського корпусу.

Під час першої публічної появи комплексу ППО на фотографіях він оснащений легкими багатоцільовими ракетами LMM Martlet. Rapid Ranger встановлений на шасі іспанського тактичного позашляховика URO VAMTAC, який перебуває на озброєнні 1030-го зенітного ракетно-артилерійського полку "Аквіла".

Новітня ППО Rapid Ranger: ЗСУ показали ракетний комплекс на базі позашляховика

ЗРК Rapid Ranger важить лише 500 кг, має модульну конструкцію, та може бути встановлений на більшість колісних машин – пікап, спеціальний бронеавтомобіль, а також на гусеничну техніку.

Комплекси, які використовують ЗСУ, встановлені на іспанські тактичні позашляховики URO VAMTAC. Такі машини розганяються до 135 км/год, їздять дорогами загального користування, можуть швидко змінювати позицію, переміщатись на великі відстані.

Ракети LMM Martlet зенітного комплексу мають довжину 1,3 м та вагу 13 кг. Вони можуть розганятись до 1,8 тисячі км/год і уражати ціль на відстані до 7 км.

Новітня ППО Rapid Ranger: ЗСУ показали ракетний комплекс на базі позашляховика

До того ж, ракети мають лазерне, а не лише інфрачервоне наведення. Завдяки цьому ЗРК уражає навіть ті цілі, які мають низький тепловий слід або оснащені тепловими обманками. ЗРК Rapid Ranger також ефективно знищує російські дрони-розвідники, які мають малу теплову сигнатуру.

Зазначається, що ЗРК Rapid Ranger оснащений оптико-електронною системою спостереження, яка забезпечує огляд на 360°.

Україна посилює ППО

Зараз Україна рухається в напрямку розробки власних систем ППО всіх стандартів, заявив Володимир Зеленський. За його словами, йдеться про всі необхідні формати ППО - системи, ракети тощо. Особлива увага приділяється боротьбі з балістикою.

Також стало відомо, що ворожий "Шахед" вперше був збитий приватною системою ППО. Це сталося у небі над Харківщиною.

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