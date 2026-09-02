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Новейшая ПВО Rapid Ranger: ВСУ показали ракетный комплекс на базе внедорожника

17:18 02.09.2026 Ср
2 мин
На что способен комплекс ПВО Rapid Ranger?
aimg Константин Широкун
Новейшая ПВО Rapid Ranger: ВСУ показали ракетный комплекс на базе внедорожника Фото: ВСУ показали ракетный комплекс на базе внедорожника (facebook.com/ab3.army)
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Военные Третьего армейского корпуса показали фото зенитно-ракетного комплекса Rapid Ranger на базе внедорожника URO VAMTAC.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Третьего армейского корпуса.

Во время первого публичного появления комплекса ПВО на фотографиях он оснащен легкими многоцелевыми ракетами LMM Martlet. Rapid Ranger установлен на шасси испанского тактического внедорожника URO VAMTAC, находящегося на вооружении 1030 зенитного ракетно-артиллерийского полка "Аквила".

Новейшая ПВО Rapid Ranger: ВСУ показали ракетный комплекс на базе внедорожника

ЗРК Rapid Ranger весит всего 500 кг, имеет модульную конструкцию и может быть установлен на большинство колесных машин – пикап, специальный бронеавтомобиль, а также на гусеничную технику.

Комплексы, которые используют ВСУ, установлены на испанские тактические внедорожники URO VAMTAC. Такие машины разгоняются до 135 км/ч, ездят по дорогам общего пользования, могут быстро менять позицию, перемещаться на большие расстояния.

Ракеты LMM Martlet зенитного комплекса имеют длину 1,3 м и вес 13 кг. Они могут разгоняться до 1,8 тысяч км/ч и поражать цель на расстоянии до 7 км.

Новейшая ПВО Rapid Ranger: ВСУ показали ракетный комплекс на базе внедорожника

К тому же, ракеты имеют лазерную, а не только инфракрасную наводку. Благодаря этому ЗРК поражает даже цели, которые имеют низкий тепловой след или оснащены тепловыми обманками. ЗРК Rapid Ranger также эффективно уничтожает российские дроны-разведчики, имеющие малую тепловую сигнатуру.

Отмечается, что ЗРК Rapid Ranger оснащен оптико-электронной системой наблюдения, обеспечивающей обзор на 360°.

Украина усиливает ПВО

Сейчас Украина двигается в направлении разработки собственных систем ПВО всех стандартов , заявил Владимир Зеленский. По его словам, речь идет о всех необходимых форматах ПВО - системах, ракетах и т.д. Особое внимание уделяется борьбе с баллистикой.

Также стало известно, что вражеский "Шахед" впервые был сбит частной системой ПВО . Это произошло в небе над Харьковщиной.

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