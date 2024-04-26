Новітні ракети, які Україна отримала від США, не виправдали себе: у Пентагоні пояснили причину

"Одна компанія, яку я залишу неназваною, реалізувала справді круту ідею з перетворення озброєння класу "повітря-земля" у систему наземного запуску великої дальності. Вони працювали над нею так швидко, як могли, і ми навіть скоротили випробування прототипів до перевірки на надійність. Після цього ми відправили це озброєння українцям, однак воно не спрацювало", - сказав Лаплант.

Він пояснив, що дані боєприпаси не спрацювали з кількох причин, включаючи:

роботу систем радіоелектронної боротьби,

звичайний бруд та використання з землі,

а також особливості, пов’язані з тактикою застосування.

Ймовірно, Лаплант говорив про нещодавно розроблені ракети GLSDB від Boeing, що створювалися на основі авіаційних високоточних бомб GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB). Їх випробування завершилися у грудні торік, а перші підтвердження застосування проти росіян з’явилися в лютому цього року.

Лаплант узагальнив стан справ, наголосивши, що "коли ви надсилаєте людям, що борються за своє життя, непрацюючу зброю, вони намагаються використати її тричі, а потім просто відкидають убік. Так і сталося".