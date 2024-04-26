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Новітні ракети, які Україна отримала від США, не виправдали себе: у Пентагоні пояснили причину

Фото: ракети GLSDB не виправдали очікувань за досвідом війни в Україні (SAAB)
Автор: Каріна Левицька

Малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB не виправдали очікувань за досвідом війни в Україні.

Про це розповів заступник міністра оборони США з питань закупівель та підтримки Вільям Лаплант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на безпековий форум CSIS.

"Одна компанія, яку я залишу неназваною, реалізувала справді круту ідею з перетворення озброєння класу "повітря-земля" у систему наземного запуску великої дальності. Вони працювали над нею так швидко, як могли, і ми навіть скоротили випробування прототипів до перевірки на надійність. Після цього ми відправили це озброєння українцям, однак воно не спрацювало", - сказав Лаплант.

Він пояснив, що дані боєприпаси не спрацювали з кількох причин, включаючи:

  • роботу систем радіоелектронної боротьби,
  • звичайний бруд та використання з землі,
  • а також особливості, пов’язані з тактикою застосування.

Ймовірно, Лаплант говорив про нещодавно розроблені ракети GLSDB від Boeing, що створювалися на основі авіаційних високоточних бомб GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB). Їх випробування завершилися у грудні торік, а перші підтвердження застосування проти росіян з’явилися в лютому цього року.

Лаплант узагальнив стан справ, наголосивши, що "коли ви надсилаєте людям, що борються за своє життя, непрацюючу зброю, вони намагаються використати її тричі, а потім просто відкидають убік. Так і сталося".

GLSDB в Україні

Перші розмови щодо постачання ракет GLSDB в Україну почались ще в 2022 році. США тривалий час вагались щодо постачання нових ракет, адже на їх думку, це могло призвести до ескалації конфлікту, однак у лютому 2023 року у Пентагоні підтвердили передачу Україні ракет GLSDB.

Міністр оборони України, яким на той момент був Олексій Резніков наголошував, що Україна не використовуватиме даний вид озброєння для ударів по території РФ, а лише захищатиметься ними на території тимчасово окупованої України.

РБК-Україна повідомляло, чим саме особливі ці ракети. Детальніше про них можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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