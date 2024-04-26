RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Новейшие ракеты, полученные Украиной от США, не оправдали себя: в Пентагоне объяснили причину

Фото: ракеты GLSDB не оправдали ожиданий по опыту войны в Украине (SAAB)
Автор: Карина Левицкая

Малогабаритные высокоточные боеприпасы GLSDB не оправдали ожиданий по опыту войны в Украине.

Об этом рассказал заместитель министра обороны США по вопросам закупок и поддержки Уильям Лаплант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на форум безопасности CSIS.

"Одна компания, которую я оставлю неназванной, реализовала действительно крутую идею по превращению вооружения класса "воздух-земля" в систему наземного запуска большой дальности. Они работали над ней так быстро, как могли, и мы даже сократили испытания прототипов до проверки на надежность". После этого мы отправили это вооружение украинцам, однако оно не сработало", - сказал Лаплант.

Он пояснил, что данные боеприпасы не сработали по нескольким причинам, включая:

  • работу систем радиоэлектронной борьбы,
  • обычную грязь и использование с земли,
  • а также особенности, связанные с тактикой применения.

Вероятно, Лаплант говорил о недавно разработанных ракетах GLSDB от Boeing, создававшихся на основе авиационных высокоточных бомб GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB). Их испытания завершились в декабре прошлого года, а первые подтверждения применения против россиян появились в феврале этого года.

Лаплант обобщил положение дел, подчеркнув, что "когда вы присылаете людям, борющимся за свою жизнь, неработающее оружие, они пытаются использовать его трижды, а затем просто отбрасывают в сторону. Так и произошло".

GLSDB в Украине

Первые разговоры о поставках ракет GLSDB в Украину начались еще в 2022 году. США долгое время сомневались в поставках новых ракет, ведь по их мнению, это могло привести к эскалации конфликта, однако в феврале 2023 года в Пентагоне подтвердили передачу Украине ракет GLSDB.

Министр обороны Украины, которым на тот момент был Алексей Резников, отмечал, что Украина не будет использовать данный вид вооружения для ударов по территории РФ, а только будет защищаться ими на территории временно оккупированной Украины.

РБК-Украина сообщало, чем именно особенны эти ракеты. Подробнее о них можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВойна России против Украины