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Новинский заявил о выздоровлении от коронавируса

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 21:33
Новинский заявил о выздоровлении от коронавируса
Фото: Вадим Новинский (УНИАН)

ПЦР-тест не выявил вируса в организме нардепа

Внефракционный народный депутат Вадим Новинский заявил, что полностью выздоровел от коронавируса. Об этом нардеп сообщил в Facebook.

По его словам, результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал отсутствие вируса в его организме.

"Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. После проведённого обследования вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров", - заявил Новинский.

О заражении Новинского стало известно 15 апреля. Таким образом, депутату понадобилось чуть больше двух недель, чтобы излечиться от вируса.

Первым среди народных депутатов, у кого выявили COVID-19, был Сергей Шахов. Его госпитализировали 21 марта, а уже 2 апреля выписали из больницы.

Также вирус диагностировали у нардепа Сергея Рудыка. Депутат тоже справился с болезнью, однако ему для этого понадобился почти месяц.

По словам главы Верховной рады Дмитрия Разумкова, коронавирусом могли заразиться до 15 народных депутатов. Спикер ВР предположил, что, вероятно, не все депутаты готовы публично заявить о своем инфицировании.

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