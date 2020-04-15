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Инфицированный коронавирусом нардеп накануне встречался с предстоятелем УПЦ МП

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 16:05
Инфицированный коронавирусом нардеп накануне встречался с предстоятелем УПЦ МП
Фото: Вадим Новинский (РБК-Украина)

В честь праздника Покрова Богородицы фонд Новинского закупил 850 тыс. медицинских масок

Народный депутат Вадим Новинский, у которого обнаружили коронавирус, во вторник, 14 апреля, встречался с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием. Об этом сообщает пресс-служба фонда, принадлежащего нардепу.

Сообщается, что в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы фонд Новинского закупил 850 тыс. медицинских масок. Эти маски должны раздать прихожанам, которые решатся идти в храмы на Пасхальные богослужения.

Напомним, сегодня стало известно, что у нардепа Вадима Новинского лабораторно подтвердили коронавирус. По его словам, его состояние в норме.

Отметим, что ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что у восьми народных депутатов подтвержден диагноз коронавирус.

При этом от коронавируса вылечился народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко.

До этого сообщалось о выздоровлении первого народного депутата, который заразился коронавирусом, Сергея Шахове. Он был госпитализирован 21 марта.

Кроме того, 7 апреля нардепа Анну Скороход вместе с ребенком госпитализировали из-за коронавируса.

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