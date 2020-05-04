ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Новинський заявив про одужання від коронавірусу

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 21:33
Новинський заявив про одужання від коронавірусу
Фото: Вадим Новинський (УНІАН)

ПЛР-тест не виявив вірусу в організмі нардепа

Позафракційний народний депутат Вадим Новинський заявив, що повністю одужав від коронавірусу. Про це нардеп повідомив у Facebook.

За його словами, результат тесту на полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР) показав відсутність вірусу в його організмі.

"Сьогодні отримав негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19. Після проведеного обстеження висновок лікарів однозначний: я абсолютно здоровий", - заявив Новинський.

Про зараження Новинського стало відомо 15 квітня. Таким чином, депутату знадобилося трохи більше двох тижнів, щоб вилікуватися від вірусу.

Першим серед народних депутатів, у кого виявили COVID-19, був Сергій Шахов. Його госпіталізували 21 березня, а вже 2 квітня виписали з лікарні.

Також вірус діагностували у нардепа Сергія Рудика. Депутат теж впорався з хворобою, проте йому для цього знадобився майже місяць.

За словами голови Верховної ради Дмитра Разумкова, коронавірусом могли заразитися до 15 народних депутатів. Спікер ВР припустив, що, ймовірно, не всі депутати готові публічно заявити про своє інфікування.

Карантин може тривати до вересня, - представник Кабміну в Раді У Зеленського очікують пік коронавірусу до середини травня
Новини України Вадим НовинськийнардепКоронавірус
News
On Top