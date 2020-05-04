Новинський заявив про одужання від коронавірусу

Фото: Вадим Новинський (УНІАН)

ПЛР-тест не виявив вірусу в організмі нардепа

Позафракційний народний депутат Вадим Новинський заявив, що повністю одужав від коронавірусу. Про це нардеп повідомив у Facebook.

За його словами, результат тесту на полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР) показав відсутність вірусу в його організмі.

"Сьогодні отримав негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19. Після проведеного обстеження висновок лікарів однозначний: я абсолютно здоровий", - заявив Новинський.

Про зараження Новинського стало відомо 15 квітня. Таким чином, депутату знадобилося трохи більше двох тижнів, щоб вилікуватися від вірусу.

Першим серед народних депутатів, у кого виявили COVID-19, був Сергій Шахов. Його госпіталізували 21 березня, а вже 2 квітня виписали з лікарні.

Також вірус діагностували у нардепа Сергія Рудика. Депутат теж впорався з хворобою, проте йому для цього знадобився майже місяць.

За словами голови Верховної ради Дмитра Разумкова, коронавірусом могли заразитися до 15 народних депутатів. Спікер ВР припустив, що, ймовірно, не всі депутати готові публічно заявити про своє інфікування.