Новинки от Samsung и звуки Марса. Главное за неделю из мира технологий

Космическая компания SpaceX установила очередной рекорд, в девятый раз запустив ракету Falcon 9. Apple готовится показать новые iPad, а Samsung представила среднебюджетные смартфоны с флагманскими характеристиками.

Рекорд от SpaceX

Американская космическая компания SpaceX вывела на орбиту очередную партию мини-спутников в рамках проекта спутникового интернета Starlink. Но примечательно то, что сделала это многоразовая ракета Falcon 9, для которой это был уже девятый старт.

Через восемь с половиной минут после запуска первая ступень Falcon 9 успешно совершила вертикальную посадку, тем самым установив своеобразный рекорд.

Apple готовит новые iPad и усилит защиту от слежки

На апрель планируется презентация новых планшетов iPad Pro от Apple. Пока неизвестно, будет ли это отдельное мероприятие или продукт просто появится в продаже.

iPad Pro следующего поколения получат экраны 11 и 12,9 дюйма, процессор, который не уступает более быстрому чипу M1, дополнительный мини-светодиодный экран в старшей модели. Кроме того, iPad получат порт для подключения внешних мониторов, накопителей и другой периферии.

Также стало известно, что Apple с обновлением iOS 14.5 усилит защиту от слежки в приложениях. Теперь они не смогут собирать данные пользователя без его разрешения, следить за его поведением на других платформах и сайтах для создания целевой рекламы.

По данным Bloomberg, Facebook и другие компании уже опасаются, что большинство пользователей не будут разрешать сбор данных, что негативно скажется на доходах от рекламы.

Facebook, Instagram и YouTube вошли в топ приложений-шпионов на iOS

По данным аналитической компании pCloud, приложения от Instagram, Facebook и LinkedIn, а также потоковый сервис YouTube являются лидерами антирейтинга по сбору данных пользователей и дальнейшей передачи третьим лицами для дальнейшего показа контекстной рекламы.

Приложения собирают информацию о веб-серфинге, местоположении, возрасте и уровне физической подготовки пользователей, а также контактные данные.

Samsung выпустил новые среднебюджетные смартфоны

Samsung наконец принес повышенную герцовку и стереодинамики в среднебюджетный сегмент. На этой неделе прошла презентация обновленного поколения в линейке А - Galaxy A72 и A52.

Старшая модель A72 имеет 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+. В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев, а фронтальная камера расположена в небольшом отверстии по центру.

Фото: новые смартфоны Samsung (samsung.com)

Galaxy A52 внешне похож на старшую модель. Но среди ключевых отличий - дисплей с диагональю 6,5 дюйма, наличие версии с 4 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 4500 мАч.

В Украине цены на смартфоны Galaxy A52 стартуют от 9 999 гривен, на A72 - от 12 999 гривен. Кроме того, начались продажи представленного в феврале Galaxy A32. Его цена стартует с отметки 6 799 гривен.

Марсоход NASA записал звуки своего передвижения по Марсу

На сайте NASA опубликована запись первых звуков передвижения марсохода Perseverance по красной планете. Микрофон записал более 16 минут звука во время поездки по дну кратера Джезеро, уловив марсианский ветер и различные жужжания марсохода.

На орбите взорвался спутник

На околоземной орбите взорвался метеорологический спутник NOAA-17 американского космического агентства NASA. Пока неизвестно, что именно стало причиной. Спутник уже был выведен из эксплуатации. Американская сторона не уточнила, угрожают ли обломки другим спутниками на орбите.

Маск показал самый большой ракетный ускоритель в истории

Основатель SpaceX Илон Маск опубликовал у себя в Twitter фото прототипа гигантского ускорителя Super Heavy для будущего космического корабля Starship. По своим размерам ускоритель сопоставим с самыми большими действующими ракетами. Конструкция состоит из 36 металлических колец и по сути из двух основных половин: бак с жидким кислородом и бак с метаном.

First Super Heavy Booster pic.twitter.com/0K5QPsEbbt — Elon Musk (@elonmusk) March 18, 2021

YouTube улучшит проверку видео на плагиат

YouTube запускает новый алгоритм проверки видео на плагиат, которая будет проводиться еще на стадии загрузки. Предполагается, что это позволит предотвратить ситуации с отключением монетизации из-за нарушения права интеллектуальной собственности.

Новая функция заранее сообщит о наличии в ролике защищенных авторским правом материалов, а также проверит, соответствует ли видео правилам размещения рекламы.