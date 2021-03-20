Новинки від Samsung і звуки Марса. Головне за тиждень зі світу технологій

Космічна компанія SpaceX встановила черговий рекорд, в дев'ятий раз запустивши ракети Falcon 9. Apple готується показати нові iPad, а Samsung представила середньобюджетні смартфони з флагманськими характеристиками.

Рекорд від SpaceX

Американська космічна компанія SpaceX вивела на орбіту чергову партію міні-супутників у рамках проекту супутникового інтернету Starlink. Але примітно те, що зробила це багаторазова ракета Falcon 9, для якої це був вже дев'ятий старт.

Через вісім з половиною хвилин після запуску перша ступінь Falcon 9 успішно здійснила вертикальну посадку, тим самим встановивши своєрідний рекорд.

Apple готує нові iPad та посилить захист від стеження

На квітень планується презентація нових планшетів iPad Pro від Apple. Поки невідомо, чи буде це окремий захід або продукт просто з'явиться у продажу.

iPad Pro наступного покоління отримають екрани 11 і 12,9 дюйма, процесор, який не поступається більш швидкому чіпу M1, додатковий міні-світлодіодний екран в старшій моделі. Крім того, iPad отримають порт для підключення зовнішніх моніторів, накопичувачів та іншої периферії.

Також стало відомо, що Apple з оновленням iOS 14.5 посилить захист від стеження в додатках. Тепер вони не зможуть збирати дані користувача без його дозволу, стежити за його поведінкою на інших платформах і сайтах для створення цільової реклами.

За даними Bloomberg, Facebook та інші компанії вже побоюються, що більшість користувачів не будуть дозволяти збір даних, що негативно позначиться на доходах від реклами.

Facebook, Instagram і YouTube увійшли до топ програм-шпигунів на iOS

За даними аналітичної компанії pCloud, додатки Instagram, Facebook і LinkedIn, а також потоковий сервіс YouTube є лідерами антирейтингу щодо збору даних користувачів і подальшої передачі третім особами для подальшого показу контекстної реклами.

Додатки збирають інформацію про веб-серфінг, місцезнаходження, вік і рівень фізичної підготовки користувачів, а також контактні дані.

Samsung випустив нові середньобюджетні смартфони

Samsung нарешті приніс підвищену герцовку і стереодинаміки в середньобюджетний сегмент. Цього тижня пройшла презентація оновленого покоління в лінійці А - Galaxy A72 і A52.

Старша модель A72 має 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+. В дисплей вбудований сканер відбитків пальців, а фронтальна камера розташована в невеликому отворі по центру.

Фото: нові смартфони Samsung (samsung.com)

Galaxy A52 зовні схожий на старшу модель. Але серед ключових відмінностей - дисплей з діагоналлю 6,5 дюйма, наявність версії з 4 ГБ оперативної пам'яті і акумулятор ємністю 4500 мАч.

В Україні ціни на смартфони Galaxy A52 стартують від 9 999 гривень, на A72 - від 12 999 гривень. Крім того, почалися продажі представленого в лютому Galaxy A32. Його ціна стартує з позначки 6 799 гривень.

Марсохід NASA записав звуки свого пересування по Марсу

На сайті NASA опубліковано запис перших звуків пересування марсохода Perseverance по червоній планеті. Мікрофон записав понад 16 хвилин звуку під час поїздки по дну кратера Джезеро, вловивши марсіанський вітер і різні дзижчання марсохода.

На орбіті вибухнув супутник

На навколоземній орбіті вибухнув метеорологічний супутник NOAA-17 американського космічного агентства NASA. Поки невідомо, що саме стало причиною. Супутник вже був виведений з експлуатації. Американська сторона не уточнила, чи загрожують уламки іншим супутниками на орбіті.

Маск показав найбільший ракетний прискорювач в історії

Засновник SpaceX Ілон Маск опублікував у себе в Twitter фото прототипу гігантського прискорювача Super Heavy для майбутнього космічного корабля Starship. За своїми розмірами прискорювач можна порівняти з найбільшими діючими ракетами. Конструкція складається з 36 металевих кілець і по суті з двох основних частин: бак з рідким киснем і бак з метаном.

First Super Heavy Booster pic.twitter.com/0K5QPsEbbt — Elon Musk (@elonmusk) March 18, 2021

YouTube поліпшить перевірку відео на плагіат

YouTube запускає новий алгоритм перевірки відео на плагіат, яка буде проводитися ще на стадії завантаження. Передбачається, що це дозволить попередити ситуації з відключенням монетизації через порушення права інтелектуальної власності.

Нова функція заздалегідь повідомить про наявність у ролику захищених авторським правом матеріалів, а також перевірить, чи відповідає відео правилами розміщення реклами.