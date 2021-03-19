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На орбите Земли взорвался спутник NASA

Новина українською → США, Пятница 19 марта 2021 18:13
На орбите Земли взорвался спутник NASA Фото: спутник NOAA-17 (zerkalo.az)
Автор: Дмитрий Левицкий

На орбите Земли взорвался метеорологический спутник NOAA-17 американского космического агентства NASA. Что стало причиной взрыва, пока неизвестно.

Об этом сообщила 18 эскадрилья контроля воздушного пространства Военно-воздушных сил США на странице в Twitter.

Взрыв спутника NOAA-17, который вывели из эксплуатации в 2013 году, произошел 10 марта этого года. В результате взрыва образовались 16 обломков. В США не уточнили, угрожают ли образованные обломки другим спутниками на земной орбите.

Американский спутник на момент взрыва находился на орбите 800-817 километров. Его запустили на земную орбиту в 2002 году.

Напомним, недавно марсоход NASA записал первые звуки своего передвижения по Красной планете и переслал их на Землю.

До этого марсоход Perseverance передал новые фото с Красной планеты. В частности, американский марсоход сфотографировал древнее озеро на Марсе.

Кроме того, недавно двое астронавтов выходили за борт Международной космической станции. Это нужно было сделать для проведения монтажных работ.

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