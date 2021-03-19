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Apple усилит защиту от слежки в приложениях на iOS

Новина українською → Пятница 19 марта 2021 16:05
Apple усилит защиту от слежки в приложениях на iOS Фото: смартфон от Apple (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Американская компания Apple намерена усилить защиту от слежки в приложениях на операционной системе iOS. В ближайшее время выпустят соответствующее обновление.

Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что Apple готовит обновление iOS 14.5, после которого приложения не смогут собирать данные пользователя без его разрешения. В частности, речь идет о тех приложениях которые отслеживают поведение пользователя на других платформах и сайтах для создания целевой рекламы.

По данным Bloomberg, Facebook и другие компании уже опасаются, что большинство пользователей не будут давать разрешения на сбор данных, что негативно скажется на доходах от рекламы.

"Условия App Store одинаково касаются всех разработчиков во всем мире, в том числе Apple. Мы убеждены, что перед тем, как отслеживать пользователей, следует спросить их разрешение. Приложения, которые будут пренебрегать выбором пользователя, будут удалены", - говорится в заявлении Apple.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple в апреле планирует представить новые модели iPad Pro.

Также стало известно, что Apple запустила украинскую версию сайта.

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