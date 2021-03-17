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Samsung представил новые среднебюджетные смартфоны: характеристики и цены

Новина українською → Среда 17 марта 2021 17:44
Samsung представил новые среднебюджетные смартфоны: характеристики и цены Фото: новые смартфоны Samsung (samsung.com)      
Автор: РБК-Украина

Южнокорейская компания Samsung провела презентацию Galaxy Awesome Unpacked. На ней представили обновленную линейку смартфонов серии А.

Презентацию гаджетов транслировали на YouTube-канале Samsung.

В частности, сегодня представили смартфоны Galaxy A72 и A52. От предыдущего поколения они отличаются наличием дисплеев повышенной плавности, стереодинамиков, защиты от воды и камеры с оптическим зумом.

Старшая модель A72 имеет 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. В дисплей встроен отпечатков пальцев, а фронтальная камера расположена в небольшом отверстии по центру.

Сзади есть квадрокамера с главным модулем на 64 Мп с системой оптической стабилизации. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 720G и батареей на 5000 мАч.

Galaxy A52 внешне похож на старшую модель. Но среди ключевых отличий - дисплей с диагональю 6,5 дюйма, наличие версии с 4 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 4500 мАч.

В Украине цены на смартфоны Galaxy A52 стартуют от 9 999 гривен, на A72 - от 12 999 гривен. Кроме того, в ближайшие дни стартуют продажи представленного в феврале Galaxy A32. Его цена стартует с отметки 6 799 гривен.

Фото: новые смартфоны Samsung (samsung.com)

Напомним, в январе Samsung представил линейку флагманских смартфонов Galaxy S21.

Отметим, на следующей неделе презентацию новых гаджетов проведет американская Apple.

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