Apple в апреле представит новые модели iPad
Американская компания Apple в апреле планирует представить новые модели iPad. Новые модели будут представлены на базе линейки iPad Pro.
Об этом сообщает Вloomberg со ссылкой на источники внутри компании.
По словам источника, новые iPad хорошо зарекомендовали себя при работе и учебе из дома.
Новые iPad будут иметь те же размеры, что и модели линейки Pro - 11 и 12,9 дюйма. Устройства будут иметь обновленный процессор, который не уступает более быстрому чипу M1 в последних MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini. Также компания планирует включить мини-светодиодный экран, по крайней мере, в более крупную модель, который был бы ярче и с улучшенной контрастностью.
Новые модели будут оснащены портом, который позволит подключать дополнительные внешние мониторы, жесткие диски и другие периферийные устройства. При этом он быстрее синхронизирует данные, чем технология USB-C.
В самой компании информацию пока не подтверждают.
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