Новим прем'єром Молдови може стати бізнесмен, який понад 20 років живе в Україні

У Молдові планують висунути на посаду прем'єр-міністра 61-річного бізнесмена Александру Мунтяну, який понад 20 років проживає в Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив лідер партії президента Молдови Маї Санду "Дія і солідарність" (PAS) Ігор Гросу
За його словами, PAS почекає затвердження Конституційним судом депутатських мандатів, а після першого засідання парламенту і формування фракцій партія внесе на розгляд кандидатуру Мунтяну.
"Молдові потрібні компетентні люди з великим досвідом в економіці, які зможуть очолити процес інтеграції в ЄС та підтримувати економічний розвиток. Дякуємо пану Мунтяну, особі з вражаючою кар’єрою, за те, що він погодився допомогти країні саме зараз, коли вона цього особливо потребує", - зазначив Гросу.
Відомо, що у 2018 році Мунтяну балотувався на внутрішніх виборах до Американської торгової палати в Україні - організації, яка представляє інтереси американських та міжнародних компаній, що працюють на українському ринку.
Тоді він представився як "американець молдавського походження, який прожив в Україні 20 років".
Також Мунтяну є засновником приватної інвестиційної компанії 4i Capital Partners, що спеціалізується на управлінні інвестиціями в Україні, Білорусі та Молдові.
Нагадаємо, 28 вересня у Молдові вперше відбулися парламентські вибори за новим Електоральним кодексом. Правляча партія президента Молдови Майї Санду "Дія та солідарність" набрала понад 50% голосів.
5 жовтня партії Санду офіційно виділили більшість місць у парламенті Молдови.
Раніше повідомлялося про публікації про те, що Росія намагалася впливати на результати, просуваючи підконтрольні Кремлю політичні сили.
Зокрема, була маса повідомлень про нібито мінування закордонних дільниць для голосування. Але у МЗС Молдови повідомили, що країна підготувалася до такого сценарію і співпрацює з іншими державами, щоб виборчий процес не постраждав.
Детально про те, як минули вибори та що буде далі, читайте у матеріалі РБК-Україна "Молдова обирає Європу. Як Санду розгромила проросійські сили і що це означає".