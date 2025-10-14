Новым премьером Молдовы может стать бизнесмен, который более 20 лет живет в Украине

По его словам, PAS подождет утверждения Конституционным судом депутатских мандатов, а после первого заседания парламента и формирования фракций партия внесет на рассмотрение кандидатуру Мунтяну.

"Молдове нужны компетентные люди с большим опытом в экономике, которые смогут возглавить процесс интеграции в ЕС и поддерживать экономическое развитие. Спасибо господину Мунтяну, лицу с впечатляющей карьерой, за то, что он согласился помочь стране именно сейчас, когда она в этом особенно нуждается", - отметил Гросу.

Известно, что в 2018 году Мунтяну баллотировался на внутренних выборах в Американскую торговую палату в Украине - организацию, которая представляет интересы американских и международных компаний, работающих на украинском рынке.

Тогда он представился как "американец молдавского происхождения, который прожил в Украине 20 лет".

Также Мунтяну является основателем частной инвестиционной компании 4i Capital Partners, специализирующейся на управлении инвестициями в Украине, Беларуси и Молдове.