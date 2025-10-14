Новым премьером Молдовы может стать бизнесмен, который более 20 лет живет в Украине

В Молдове планируют выдвинуть на должность премьер-министра 61-летнего бизнесмена Александру Мунтяну, который более 20 лет проживает в Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил лидер партии президента Молдовы Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS) Игорь Гросу
По его словам, PAS подождет утверждения Конституционным судом депутатских мандатов, а после первого заседания парламента и формирования фракций партия внесет на рассмотрение кандидатуру Мунтяну.
"Молдове нужны компетентные люди с большим опытом в экономике, которые смогут возглавить процесс интеграции в ЕС и поддерживать экономическое развитие. Спасибо господину Мунтяну, лицу с впечатляющей карьерой, за то, что он согласился помочь стране именно сейчас, когда она в этом особенно нуждается", - отметил Гросу.
Известно, что в 2018 году Мунтяну баллотировался на внутренних выборах в Американскую торговую палату в Украине - организацию, которая представляет интересы американских и международных компаний, работающих на украинском рынке.
Тогда он представился как "американец молдавского происхождения, который прожил в Украине 20 лет".
Также Мунтяну является основателем частной инвестиционной компании 4i Capital Partners, специализирующейся на управлении инвестициями в Украине, Беларуси и Молдове.
Напомним, 28 сентября в Молдове впервые состоялись парламентские выборы по новому Электоральному кодексу. Правящая партия президента Молдовы Майи Санду "Действие и солидарность" набрала более 50% голосов.
5 октября партии Санду официально выделили большинство мест в парламенте Молдовы.
Ранее сообщалось о публикациях о том, что Россия пыталась влиять на результаты, продвигая подконтрольные Кремлю политические силы.
В частности, была масса сообщений о якобы минировании зарубежных участков для голосования. Но в МИД Молдовы сообщили, что страна подготовилась к такому сценарию и сотрудничает с другими государствами, чтобы избирательный процесс не пострадал.
Подробно о том, как прошли выборы и что будет дальше, читайте в материале РБК-Украина "Молдова выбирает Европу. Как Санду разгромила пророссийские силы и что это значит".