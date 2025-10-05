Партії Санду офіційно виділили більшість місць у парламенті Молдови
Правляча партія "Дія і солідарність" президента Молдови Майї Санду збереже більшість у парламенті за результатами виборів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Europa.
Повідомляється, що сьогодні молдавська ЦВК затвердила результати парламентських виборів, на яких "Дія та солідарність" (PAS) отримала переконливу перевагу.
Зокрема, партія Санду отримує 55 мандатів та, відповідно, комфортну більшість. Зазначимо, у парламенті Молдови лише 101 місце.
Головна опозиційна сила "Патріотичний блок" Ігоря Додона отримає 26 мандатів. Решта партій, які пройшли до парламенту, отримають від 6 до 8 місць.
Наразі Конституційний суд Молдови має 10 днів для підтвердження результатів виборів.
Вибори у Молдові
Зазначимо, вибори 28 вересня вперше відбулися за новим Електоральним кодексом. Правляча "Дія та солідарність" набрала понад 50% голосів.
Були публікації про те, що Росія намагалася впливати на результати, просуваючи підконтрольні Кремлю політичні сили. Зокрема, була маса повідомлень про нібито мінування закордонних дільниць для голосування. Але у МЗС Молдови повідомили, що країна підготувалася до такого сценарію і співпрацює з іншими державами, щоб виборчий процес не постраждав.
Детально про те, як минули вибори та що буде далі, читайте у матеріалі РБК-Україна "Молдова обирає Європу. Як Санду розгромила проросійські сили і що це означає".