Партії Санду офіційно виділили більшість місць у парламенті Молдови

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Europa .

Головна опозиційна сила "Патріотичний блок" Ігоря Додона отримає 26 мандатів. Решта партій, які пройшли до парламенту, отримають від 6 до 8 місць.

Повідомляється, що сьогодні молдавська ЦВК затвердила результати парламентських виборів, на яких "Дія та солідарність" (PAS) отримала переконливу перевагу.

Вибори у Молдові

Зазначимо, вибори 28 вересня вперше відбулися за новим Електоральним кодексом. Правляча "Дія та солідарність" набрала понад 50% голосів.

Були публікації про те, що Росія намагалася впливати на результати, просуваючи підконтрольні Кремлю політичні сили. Зокрема, була маса повідомлень про нібито мінування закордонних дільниць для голосування. Але у МЗС Молдови повідомили, що країна підготувалася до такого сценарію і співпрацює з іншими державами, щоб виборчий процес не постраждав.

