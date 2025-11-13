ua en ru
Чт, 13 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Новым министром энергетики может стать глава "Нафтогаза" Корецкий, - источники

Четверг 13 ноября 2025 10:41
UA EN RU
Новым министром энергетики может стать глава "Нафтогаза" Корецкий, - источники Фото: Сергей Корецкий (facebook.com/sergii.koretskyi.page)
Автор: Милан Лелич, Ірина Глухова

На должность министра энергетики Украины рассматривают действующего главу НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседника, Корецкий сейчас является "наиболее реальным кандидатом", однако окончательное решение будет зависеть от ситуации в "Нафтогазе" и того, "можно ли его отпустить из компании, учитывая состояние энергетического сектора, вопросы защиты и восстановления".

Кто такой Сергей Корецкий

Сергей Корецкий возглавил "Нафтогаз" в мае 2025 года после назначения предыдущего руководителя Алексея Чернышева министром национального единства. До этого он более двух лет руководил "Укрнафтой", а еще раньше - сетью автозаправочных станций WOG.

Корецкий родился 14 марта 1978 года в Луцке. В 2001 году окончил машиностроительный факультет Луцкого государственного технического университета, а в 2005-м - факультет бизнеса того же заведения.

В 2019 году он прошел обучение по программе Executive MBA в Киево-Могилянской бизнес-школе.

С 1997 по 2018 год Корецкий работал в группе компаний "Континиум", а с 2013 года занимал должность генерального директора WOG. В апреле 2019-го основал кофейную компанию полного цикла IDEALIST Coffee Co.

9 ноября 2022 года был назначен директором ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта".

Что предшествовало

Напомним, вчера 12 ноября министр энергетики Украины Светлана Гринчук подала в отставку на фоне коррупционного скандала и расследования НАБУ под названием "Мидас".

После ее увольнения исполнять обязанности министра энергетики будет заместитель министра Николай Колесник.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минэнерго Укрнафта
Новости
Украина начала совместно с США выпускать дроны-перехватчики, - Зеленский
Украина начала совместно с США выпускать дроны-перехватчики, - Зеленский
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт