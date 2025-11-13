Новым министром энергетики может стать глава "Нафтогаза" Корецкий, - источники

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседника, Корецкий сейчас является "наиболее реальным кандидатом", однако окончательное решение будет зависеть от ситуации в "Нафтогазе" и того, "можно ли его отпустить из компании, учитывая состояние энергетического сектора, вопросы защиты и восстановления".

Кто такой Сергей Корецкий

Сергей Корецкий возглавил "Нафтогаз" в мае 2025 года после назначения предыдущего руководителя Алексея Чернышева министром национального единства. До этого он более двух лет руководил "Укрнафтой", а еще раньше - сетью автозаправочных станций WOG.

Корецкий родился 14 марта 1978 года в Луцке. В 2001 году окончил машиностроительный факультет Луцкого государственного технического университета, а в 2005-м - факультет бизнеса того же заведения.

В 2019 году он прошел обучение по программе Executive MBA в Киево-Могилянской бизнес-школе.

С 1997 по 2018 год Корецкий работал в группе компаний "Континиум", а с 2013 года занимал должность генерального директора WOG. В апреле 2019-го основал кофейную компанию полного цикла IDEALIST Coffee Co.

9 ноября 2022 года был назначен директором ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта".

Что предшествовало

Напомним, вчера 12 ноября министр энергетики Украины Светлана Гринчук подала в отставку на фоне коррупционного скандала и расследования НАБУ под названием "Мидас".

После ее увольнения исполнять обязанности министра энергетики будет заместитель министра Николай Колесник.