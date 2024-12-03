Новим командиром 93-ї ОМБр "Холодний Яр" став Шаміль Крутков: що відомо про його призначення

Зміни у керівництві 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр": новим командиром призначено підполковника Шаміля Круткова. У своєму зверненні до особового складу він висловив повагу до захисників бригади та подякував попередньому командиру, полковнику Павлу Палісі, за значний внесок у зміцнення обороноздатності України.

"Для мене велика честь очолити одну з найпотужніших бригад Збройних Сил України. Хочу ще раз подякувати полковнику Павлу Палісі за значний внесок у захист держави та стійкість 93-ї бригади. Гордий стояти поруч з вами", - зазначив Шаміль Крутков.

93-тя ОМБр відома своєю участю у найзапекліших боях війни, зокрема під Іловайськом, Дебальцевим, та на Донеччині. Завдяки злагодженій роботі командирів та мужності воїнів.

Крутков неодноразово отримував нагороди за відвагу, організацію ефективних операцій і високі показники серед своїх підрозділів.

Від передової до Офісу президента

Павло Паліса, отримав нове призначення - тепер він заступник керівника Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про це рішення 29 листопада, зазначивши, що Паліса має надзвичайно цінний досвід роботи на передовій.

"Він добре розуміє, що в бригадах, на фронті. І мені потрібна саме така людина, щоб точно знати в щоденному режимі інформацію безпосередньо з фронту", - прокоментував президент на своїй сторінці в Facebook.