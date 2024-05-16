Танк-будка не допоміг. Бійці 93-ї ОМБр зупинили штурм росіян під Андріївкою: відео

Бійці 93-ї окремої механізованої бригади відбили штурм російських окупантів на під Андріївкою Луганської області. Використали Javelin та FPV-дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект DeepState .

Росіяни пішли на штурм 6 одиницями техніки, серед яких можна вчергове помітити танк-будку, обшитий металевими пластинами. Але це не допомогло сховатися від ураження Сил оборони.

Як зазначили українські бійці, останнім часом противник активний в районі Андріївки, але очікується, що через великі втрати незабаром росіяни "візьмуть паузу" для поповнення сил.