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Танк-будка не допоміг. Бійці 93-ї ОМБр зупинили штурм росіян під Андріївкою: відео

Четвер 16 травня 2024 05:47
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Танк-будка не допоміг. Бійці 93-ї ОМБр зупинили штурм росіян під Андріївкою: відео Фото: знищення російської техніки під Андріївкою (скріншот з відео 93-ї ОМБр)
Автор: Вадим Ребрина

Бійці 93-ї окремої механізованої бригади відбили штурм російських окупантів на під Андріївкою Луганської області. Використали Javelin та FPV-дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект DeepState.

Росіяни пішли на штурм 6 одиницями техніки, серед яких можна вчергове помітити танк-будку, обшитий металевими пластинами. Але це не допомогло сховатися від ураження Сил оборони.

Як зазначили українські бійці, останнім часом противник активний в районі Андріївки, але очікується, що через великі втрати незабаром росіяни "візьмуть паузу" для поповнення сил.

Згідно зі зведенням Генштабу ЗСУ за 13 травня, під Андріївкою на Куп'янському напрямку противник намагається покращити своє тактичне положення.

Дивіться також відео знищення російських військових, які штурмують Часів Яр у Донецькій області.

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