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"Українська команда" передала партію дронів-камікадзе 93 бригаді на східний напрямок

Четвер 15 серпня 2024 13:26
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"Українська команда" передала партію дронів-камікадзе 93 бригаді на східний напрямок Фото: "Українська команда" передала партію дронів-камікадзе 93 бригаді на східний напрямок (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Волонтерський штаб "Українська команда" передав великі дрони-літаки 93 ОМБр "Холодний Яр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Української команди".

"Передали 93 окремій механізованій бригаді "Холодний Яр" чергову партію дронів-літаків. А також необхідне обладнання до них: ретранслятор та катапульту", - йдеться у повідомленні.

У волонтерському штабі зазначають, що 93 бригада "Холодний Яр" - одна з тих, для кого російсько-українська війна триває вже понад 10 років. Її бійці одними з перших стали на захист українських кордонів в Луганській області у 2014 році, пройшли запеклі битви під Іловайськом та за Донецький аеропорт.

З початку повномасштабного вторгнення "холодноярці" боронили від армії РФ Сумську, Харківську та Донецьку області. Вони і сьогодні на найважчих ділянках фронту на Сході України.

"Вже завтра ці дрони полетять на голови росіянам. А ми й надалі допомагатимемо нашим захисникам", - заявив під час передачі літаків-камікадзе керівник "Української команди" Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала партію літаків-камікадзе та ретранслятор 28 бригаді, а батальйон "Свобода" отримав від "Української команди" партію FPV-дронів.

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