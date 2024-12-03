Новым командиром 93-й ОМБр "Холодный Яр" стал Шамиль Крутков: что известно о его назначении

Изменения в руководстве 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр": новым командиром назначен подполковник Шамиль Крутков. В своем обращении к личному составу он выразил уважение к защитникам бригады и поблагодарил предыдущего командира, полковника Павла Палису, за значительный вклад в укрепление обороноспособности Украины.

"Для меня большая честь возглавить одну из самых мощных бригад Вооруженных Сил Украины. Хочу еще раз поблагодарить полковника Павла Палису за значительный вклад в защиту государства и стойкость 93-й бригады. Горжусь стоять рядом с вами", - отметил Шамиль Крутков.

93-я ОМБр известна своим участием в самых ожесточенных боях войны, в частности под Иловайском, Дебальцево и в Донецкой области. Благодаря слаженной работе командиров и мужеству воинов.

Крутков неоднократно получал награды за отвагу, организацию эффективных операций и высокие показатели среди своих подразделений.

От передовой в Офис президента

Павел Палиcа получил новое назначение - теперь он заместитель руководителя Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об этом решении 29 ноября, отметив, что Палиса обладает чрезвычайно ценным опытом работы на передовой.

"Он хорошо понимает, что в бригадах, на фронте. И мне нужен именно такой человек, чтобы занть ежедневно информацию непосредственно с фронта", - прокомментировал президент на своей странице в Facebook.