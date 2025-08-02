Нові затори на виїзді з міста? У Києві частково перекривають ключовий проспект (схема)
Сьогодні, 2 серпня, у Києві запроваджують часткове обмеження руху транспорту на ділянці важливого для багатьох водіїв проспекту, а також одним із провулків, який до нього примикає.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Де саме обмежують рух та як надовго
У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що у суботу, 2 серпня, у столиці частково обмежують рух ділянкою Берестейського проспекту.
Зміни для водіїв запроваджують:
- з 8:00 (зранку);
- до 17:00 (ввечері).
Уточнюється, що часткове обмеження руху заплановане на ділянці проспекту:
- в напрямку на виїзд із міста Києва;
- біля зупинки громадського транспорту "Парк Нивки".
Часткове обмеження руху ділянкою Берестейського проспекту (карта: kyivcity.gov.ua)
Повідомляється, що на цій ділянці Берестейського проспекту дорожники КП ШЕУ Шевченківського району будуть виконувати ремонт асфальтобетонного покриття.
Крім того, на сьогодні запланували ще й часткове обмеження руху транспорту Політехнічним провулком на ділянці:
- від Берестейського проспекту;
- до вулиці Політехнічної.
Там дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття проїжджої частини:
- з 8:00 (зранку);
- до 21:00 (ввечері).
Часткове обмеження руху Політехнічним провулком (карта: kyivcity.gov.ua)
"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять врахувати обмеження під час планування свого маршруту", - підсумували у КМДА.
Варто зазначити, що в цілому Берестейський проспект у Києві пролягає через три райони: Шевченківський, Солом'янський та Святошинський.
Цей столичний проспект починається від Галицької площі (колишня площа Перемоги) і тягнеться до Берестейського шосе, що робить його однією з найдовших магістралей міста (11,8 км).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні почали тимчасово зупиняти рух вантажівок і фур на тлі погодних умов і пояснювали, яких транспортних засобів такі обмеження не стосуються.
Згодом повідомлялося, що забороняти рух великих вантажних машин почали у Києві та області, "закриваючи" для них навіть деякі траси.
Тим часом для всіх водіїв у столиці до кінця літа обмежили рух на одній з площ, яка є важливою транспортною розв'язкою.
Крім того, в Києві частково обмежили рух важливим шляхопроводом на перетині вулиць Михайла Бойчука та Саперно-Слобідської. Їздити відповідно до запроваджених змін водіям і пасажирам доведеться до кінця року.
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