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Нові затори на виїзді з міста? У Києві частково перекривають ключовий проспект (схема)

Субота 02 серпня 2025 07:30
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Нові затори на виїзді з міста? У Києві частково перекривають ключовий проспект (схема) У Києві частково обмежують рух однією з найдовших магістралей (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 2 серпня, у Києві запроваджують часткове обмеження руху транспорту на ділянці важливого для багатьох водіїв проспекту, а також одним із провулків, який до нього примикає.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Де саме обмежують рух та як надовго

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що у суботу, 2 серпня, у столиці частково обмежують рух ділянкою Берестейського проспекту.

Зміни для водіїв запроваджують:

  • з 8:00 (зранку);
  • до 17:00 (ввечері).

Уточнюється, що часткове обмеження руху заплановане на ділянці проспекту:

  • в напрямку на виїзд із міста Києва;
  • біля зупинки громадського транспорту "Парк Нивки".

Нові затори на виїзді з міста? У Києві частково перекривають ключовий проспект (схема)Часткове обмеження руху ділянкою Берестейського проспекту (карта: kyivcity.gov.ua)

Повідомляється, що на цій ділянці Берестейського проспекту дорожники КП ШЕУ Шевченківського району будуть виконувати ремонт асфальтобетонного покриття.

Крім того, на сьогодні запланували ще й часткове обмеження руху транспорту Політехнічним провулком на ділянці:

  • від Берестейського проспекту;
  • до вулиці Політехнічної.

Там дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття проїжджої частини:

  • з 8:00 (зранку);
  • до 21:00 (ввечері).

Нові затори на виїзді з міста? У Києві частково перекривають ключовий проспект (схема)Часткове обмеження руху Політехнічним провулком (карта: kyivcity.gov.ua)

"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять врахувати обмеження під час планування свого маршруту", - підсумували у КМДА.

Варто зазначити, що в цілому Берестейський проспект у Києві пролягає через три райони: Шевченківський, Солом'янський та Святошинський.

Цей столичний проспект починається від Галицької площі (колишня площа Перемоги) і тягнеться до Берестейського шосе, що робить його однією з найдовших магістралей міста (11,8 км).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні почали тимчасово зупиняти рух вантажівок і фур на тлі погодних умов і пояснювали, яких транспортних засобів такі обмеження не стосуються.

Згодом повідомлялося, що забороняти рух великих вантажних машин почали у Києві та області, "закриваючи" для них навіть деякі траси.

Тим часом для всіх водіїв у столиці до кінця літа обмежили рух на одній з площ, яка є важливою транспортною розв'язкою.

Крім того, в Києві частково обмежили рух важливим шляхопроводом на перетині вулиць Михайла Бойчука та Саперно-Слобідської. Їздити відповідно до запроваджених змін водіям і пасажирам доведеться до кінця року.

Читайте також про перекриття руху на проспекті Європейського Союзу столиці через будівництво метро на Виноградар і як довго будуть діяти обмеження для транспорту та пішоходів.

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Київ Обмеження руху Автомобільний рух Поради водіям
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