Нові затори на виїзді з міста? У Києві частково перекривають ключовий проспект (схема)

Сьогодні, 2 серпня, у Києві запроваджують часткове обмеження руху транспорту на ділянці важливого для багатьох водіїв проспекту, а також одним із провулків, який до нього примикає.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Де саме обмежують рух та як надовго

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що у суботу, 2 серпня, у столиці частково обмежують рух ділянкою Берестейського проспекту.

Зміни для водіїв запроваджують:

з 8:00 (зранку);

до 17:00 (ввечері).

Уточнюється, що часткове обмеження руху заплановане на ділянці проспекту:

в напрямку на виїзд із міста Києва;

біля зупинки громадського транспорту "Парк Нивки".

Часткове обмеження руху ділянкою Берестейського проспекту (карта: kyivcity.gov.ua)

Повідомляється, що на цій ділянці Берестейського проспекту дорожники КП ШЕУ Шевченківського району будуть виконувати ремонт асфальтобетонного покриття.

Крім того, на сьогодні запланували ще й часткове обмеження руху транспорту Політехнічним провулком на ділянці:

від Берестейського проспекту;

до вулиці Політехнічної.

Там дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття проїжджої частини:

з 8:00 (зранку);

до 21:00 (ввечері).

Часткове обмеження руху Політехнічним провулком (карта: kyivcity.gov.ua)

"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять врахувати обмеження під час планування свого маршруту", - підсумували у КМДА.

Варто зазначити, що в цілому Берестейський проспект у Києві пролягає через три райони: Шевченківський, Солом'янський та Святошинський.

Цей столичний проспект починається від Галицької площі (колишня площа Перемоги) і тягнеться до Берестейського шосе, що робить його однією з найдовших магістралей міста (11,8 км).