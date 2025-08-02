Новые пробки на выезде из города? В Киеве частично перекрывают ключевой проспект (схема)
Сегодня, 2 августа, в Киеве вводят частичное ограничение движения транспорта на участке важного для многих водителей проспекта, а также по одному из переулков, который к нему примыкает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Где именно ограничивают движение и как надолго
В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что в субботу, 2 августа, в столице частично ограничивают движение по участку Берестейского проспекта.
Изменения для водителей вводят:
- с 8:00 (утром);
- до 17:00 (вечером).
Уточняется, что частичное ограничение движения запланировано на участке проспекта:
- в направлении на выезд из города Киева;
- возле остановки общественного транспорта "Парк Нивки".
Частичное ограничение движения по участку Берестейского проспекта (карта: kyivcity.gov.ua)
Сообщается, что на этом участке Берестейского проспекта дорожники КП ДЭУ Шевченковского района будут выполнять ремонт асфальтобетонного покрытия.
Кроме того, на сегодня запланировали еще и частичное ограничение движения транспорта по Политехническому переулку на участке:
- от Берестейского проспекта;
- до улицы Политехнической.
Там дорожники будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие проезжей части:
- с 8:00 (утром);
- до 21:00 (вечером).
Частичное ограничение движения по Политехническому переулку (карта: kyivcity.gov.ua)
"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства и просят учесть ограничения при планировании своего маршрута", - подытожили в КГГА.
Стоит отметить, что в целом Берестейский проспект в Киеве пролегает через три района: Шевченковский, Соломенский и Святошинский.
Этот столичный проспект начинается от Галицкой площади (бывшая площадь Победы) и тянется до Берестейского шоссе, что делает его одной из самых длинных магистралей города (11,8 км).
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине начали временно останавливать движение грузовиков и фур на фоне погодных условий и объясняли, каких транспортных средств такие ограничения не касаются.
Впоследствии сообщалось, что запрещать движение больших грузовых машин начали в Киеве и области, "закрывая" для них даже некоторые трассы.
Тем временем для всех водителей в столице до конца лета ограничили движение на одной из площадей, которая является важной транспортной развязкой.
Кроме того, в Киеве частично ограничили движение по важному путепроводу на пересечении улиц Михаила Бойчука и Саперно-Слободской. Ездить в соответствии с введенными изменениями водителям и пассажирам придется до конца года.
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