Нові затори у бік лівого берега: де у Києві обмежують рух на місяць (схема)

З понеділка, 29 червня, у Києві частково обмежують рух транспорту важливим проспектом у Деснянському районі. Планувати поїздки з урахуванням змін водіям доведеться впродовж місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Головне: Що змінюється : рух транспорту частково обмежують на столичному проспекті Романа Шухевича - від мосту через Десенку до вулиці Братиславської (у напрямку Троєщини).

: рух транспорту частково обмежують на столичному проспекті Романа Шухевича - від мосту через Десенку до вулиці Братиславської (у напрямку Троєщини). Причина : ремонт асфальтобетонного покриття.

: ремонт асфальтобетонного покриття. Як надовго : з 29 червня до 1 серпня 2026 року.

: з 29 червня до 1 серпня 2026 року. Графік обмежень : роботи проводитимуть щодня з 9:00 до 18:00.

: роботи проводитимуть щодня з 9:00 до 18:00. Порада водіям: рух транспорту обмежують посмугово окремими ділянками, що важливо враховувати під час планування поїздки.

Де у Києві ускладнено рух і до якого числа

У КМДА розповіли (із посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор"), що рух транспорту проспектом Романа Шухевича в Деснянському районі столиці частково обмежують.

Зміни для водіїв запроваджені:

з понеділка, 29 червня;

до суботи, 1 серпня.

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Де саме обмежують рух, в які години й навіщо

Мешканцям і гостям Києва пояснили, що часткове обмеження руху на проспекті запроваджене з огляду на заплановані там ремонтні роботи:

з 9:00 (зранку);

до 18:00 (ввечері).

Впродовж вищезазначеного періоду часу фахівці Шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ) по ремонту та утриманню автомобільних шляхів і споруд на них Деснянського району будуть ремонтувати асфальтобетонне покриття на ділянці:

від мосту через річку Десенку;

до вулиці Братиславської;

у напрямку Троєщини.

"Рух обмежуватимуть посмугово окремими ділянками", - повідомили у КК "Київавтодор".

Де саме на проспекті Романа Шухевича обмежують рух (схема: kyivcity.gov.ua)

Зазначається також, що у комунальній корпорації:

перепрошують за тимчасові незручності;

просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Чим важливий проспект Романа Шухевича

Проспект Романа Шухевича (раніше проспект Генерала Ватутіна) - велика транспортна магістраль у Дніпровському та Деснянському районах Києва (у місцевості "Чорторий").

Вона сполучає житлові масиви Вигурівщина-Троєщина, Райдужний та Кибальчич.

В цілому проспект пролягає від Північного мосту до вулиць Рональда Рейгана, Героїв Енергетиків і Братиславської.

Проспект Романа Шухевича у Києві (карта: google.com/maps)

Прилягають до нього: вулиці Оноре де Бальзака, Петра Вершигори, Райдужна, проспекти Червоної Калини, Воскресенський, Керченська площа та вулиця Миколи Кибальчича.

Крім того, проспект вважається важливою частиною Малої окружної дороги міста із надзвичайно високим автомобільним трафіком.