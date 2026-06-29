ua en ru
Пн, 29 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Новые пробки в сторону левого берега: где в Киеве ограничивают движение на месяц (схема)

10:36 29.06.2026 Пн
3 мин
Изменения для водителей, которые движутся в направлении Троещины, вводят в определенные часы
aimg Ирина Костенко
Новые пробки в сторону левого берега: где в Киеве ограничивают движение на месяц (схема) Движение частично ограничивают в Деснянском районе города (фото иллюстративное: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

С понедельника, 29 июня, в Киеве частично ограничивают движение транспорта по важному проспекту в Деснянском районе. Планировать поездки с учетом изменений водителям придется в течение месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Главное:

  • Что меняется: движение транспорта частично ограничивают на столичном проспекте Романа Шухевича - от моста через Десенку до улицы Братиславской (в направлении Троещины).
  • Причина: ремонт асфальтобетонного покрытия.
  • Как надолго: с 29 июня до 1 августа 2026 года.
  • График ограничений: работы будут проводить ежедневно с 9:00 до 18:00.
  • Совет водителям: движение транспорта ограничивают пополосно отдельными участками, что важно учитывать при планировании поездки.

Где в Киеве затруднено движение и до какого числа

В КГГА рассказали (со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор"), что движение транспорта по проспекту Романа Шухевича в Деснянском районе столицы частично ограничивают.

Изменения для водителей введены:

  • с понедельника, 29 июня;
  • до субботы, 1 августа.
Читайте также: Городская электричка Киева возобновляет движение по полному кольцу: что изменил ремонт

Где именно ограничивают движение, в какие часы и зачем

Жителям и гостям Киева объяснили, что частичное ограничение движения на проспекте введено с учетом запланированных там ремонтных работ:

  • с 9:00 (утром);
  • до 18:00 (вечером).

В течение вышеупомянутого периода времени специалисты Дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) по ремонту и содержанию автомобильных путей и сооружений Деснянского района будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на участке:

  • от моста через реку Десенка;
  • до улицы Братиславской;
  • в направлении Троещины.

"Движение будут ограничивать полосно отдельными участками", - сообщили в КК "Киевавтодор".

Новые пробки в сторону левого берега: где в Киеве ограничивают движение на месяц (схема)Где именно на проспекте Романа Шухевича ограничивают движение (схема: kyivcity.gov.ua)

Отмечается также, что в коммунальной корпорации:

  • приносят извинения за временные неудобства;
  • просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Чем важен проспект Романа Шухевича

Проспект Романа Шухевича (ранее проспект Генерала Ватутина) - большая транспортная магистраль в Днепровском и Деснянском районах Киева (в местности "Черторый").

Она соединяет жилые массивы Выгуровщина-Троещина, Радужный и Кибальчич.

В целом проспект пролегает от Северного моста до улиц Рональда Рейгана, Героев Энергетиков и Братиславской.

Новые пробки в сторону левого берега: где в Киеве ограничивают движение на месяц (схема)Проспект Романа Шухевича в Киеве (карта: google.com/maps)

Прилегают к нему: улицы Оноре де Бальзака, Петра Вершигоры, Радужная, проспекты Красной Калины, Воскресенский, Керченская площадь и улица Николая Кибальчича.

Кроме того, проспект считается важной частью Малой окружной дороги города с очень высоким автомобильным трафиком.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Южный мост в Киеве частично закрывают на пять месяцев.

Кроме того, мы объясняли, какие столичные дороги и мосты планирует отремонтировать "Киевавтодор" в этом году в целом.

Читайте также, какой мост на Берестейском проспекте Киева частично закрыт для пешеходов до осени.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КГГА Киев Ограничение движения Троещина Автомобильное движение Советы водителям Вождение Мост
Новости
Графики возвращаются: где в Украине могут начать выключать свет
Графики возвращаются: где в Украине могут начать выключать свет
Аналитика
Между планами и реальностью: как Украина готовится к сложной зиме
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Между планами и реальностью: как Украина готовится к сложной зиме