Новые пробки в сторону левого берега: где в Киеве ограничивают движение на месяц (схема)

С понедельника, 29 июня, в Киеве частично ограничивают движение транспорта по важному проспекту в Деснянском районе. Планировать поездки с учетом изменений водителям придется в течение месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Главное: Что меняется : движение транспорта частично ограничивают на столичном проспекте Романа Шухевича - от моста через Десенку до улицы Братиславской (в направлении Троещины).

: движение транспорта частично ограничивают на столичном проспекте Романа Шухевича - от моста через Десенку до улицы Братиславской (в направлении Троещины). Причина : ремонт асфальтобетонного покрытия.

: ремонт асфальтобетонного покрытия. Как надолго : с 29 июня до 1 августа 2026 года.

: с 29 июня до 1 августа 2026 года. График ограничений : работы будут проводить ежедневно с 9:00 до 18:00.

: работы будут проводить ежедневно с 9:00 до 18:00. Совет водителям: движение транспорта ограничивают пополосно отдельными участками, что важно учитывать при планировании поездки.

Где в Киеве затруднено движение и до какого числа

В КГГА рассказали (со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор"), что движение транспорта по проспекту Романа Шухевича в Деснянском районе столицы частично ограничивают.

Изменения для водителей введены:

с понедельника, 29 июня;

до субботы, 1 августа.

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Где именно ограничивают движение, в какие часы и зачем

Жителям и гостям Киева объяснили, что частичное ограничение движения на проспекте введено с учетом запланированных там ремонтных работ:

с 9:00 (утром);

до 18:00 (вечером).

В течение вышеупомянутого периода времени специалисты Дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) по ремонту и содержанию автомобильных путей и сооружений Деснянского района будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на участке:

от моста через реку Десенка;

до улицы Братиславской;

в направлении Троещины.

"Движение будут ограничивать полосно отдельными участками", - сообщили в КК "Киевавтодор".

Где именно на проспекте Романа Шухевича ограничивают движение (схема: kyivcity.gov.ua)

Отмечается также, что в коммунальной корпорации:

приносят извинения за временные неудобства;

просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Чем важен проспект Романа Шухевича

Проспект Романа Шухевича (ранее проспект Генерала Ватутина) - большая транспортная магистраль в Днепровском и Деснянском районах Киева (в местности "Черторый").

Она соединяет жилые массивы Выгуровщина-Троещина, Радужный и Кибальчич.

В целом проспект пролегает от Северного моста до улиц Рональда Рейгана, Героев Энергетиков и Братиславской.

Проспект Романа Шухевича в Киеве (карта: google.com/maps)

Прилегают к нему: улицы Оноре де Бальзака, Петра Вершигоры, Радужная, проспекты Красной Калины, Воскресенский, Керченская площадь и улица Николая Кибальчича.

Кроме того, проспект считается важной частью Малой окружной дороги города с очень высоким автомобильным трафиком.