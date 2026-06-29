Новые пробки в сторону левого берега: где в Киеве ограничивают движение на месяц (схема)
С понедельника, 29 июня, в Киеве частично ограничивают движение транспорта по важному проспекту в Деснянском районе. Планировать поездки с учетом изменений водителям придется в течение месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Главное:
- Что меняется: движение транспорта частично ограничивают на столичном проспекте Романа Шухевича - от моста через Десенку до улицы Братиславской (в направлении Троещины).
- Причина: ремонт асфальтобетонного покрытия.
- Как надолго: с 29 июня до 1 августа 2026 года.
- График ограничений: работы будут проводить ежедневно с 9:00 до 18:00.
- Совет водителям: движение транспорта ограничивают пополосно отдельными участками, что важно учитывать при планировании поездки.
Где в Киеве затруднено движение и до какого числа
В КГГА рассказали (со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор"), что движение транспорта по проспекту Романа Шухевича в Деснянском районе столицы частично ограничивают.
Изменения для водителей введены:
- с понедельника, 29 июня;
- до субботы, 1 августа.
Где именно ограничивают движение, в какие часы и зачем
Жителям и гостям Киева объяснили, что частичное ограничение движения на проспекте введено с учетом запланированных там ремонтных работ:
- с 9:00 (утром);
- до 18:00 (вечером).
В течение вышеупомянутого периода времени специалисты Дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) по ремонту и содержанию автомобильных путей и сооружений Деснянского района будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на участке:
- от моста через реку Десенка;
- до улицы Братиславской;
- в направлении Троещины.
"Движение будут ограничивать полосно отдельными участками", - сообщили в КК "Киевавтодор".
Где именно на проспекте Романа Шухевича ограничивают движение (схема: kyivcity.gov.ua)
Отмечается также, что в коммунальной корпорации:
- приносят извинения за временные неудобства;
- просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Чем важен проспект Романа Шухевича
Проспект Романа Шухевича (ранее проспект Генерала Ватутина) - большая транспортная магистраль в Днепровском и Деснянском районах Киева (в местности "Черторый").
Она соединяет жилые массивы Выгуровщина-Троещина, Радужный и Кибальчич.
В целом проспект пролегает от Северного моста до улиц Рональда Рейгана, Героев Энергетиков и Братиславской.
Проспект Романа Шухевича в Киеве (карта: google.com/maps)
Прилегают к нему: улицы Оноре де Бальзака, Петра Вершигоры, Радужная, проспекты Красной Калины, Воскресенский, Керченская площадь и улица Николая Кибальчича.
Кроме того, проспект считается важной частью Малой окружной дороги города с очень высоким автомобильным трафиком.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Южный мост в Киеве частично закрывают на пять месяцев.
Кроме того, мы объясняли, какие столичные дороги и мосты планирует отремонтировать "Киевавтодор" в этом году в целом.
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