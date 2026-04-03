UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Під загрозою переговірник Трампа щодо України: які відставки "топів" можуть готувати в США

10:29 03.04.2026 Пт
2 хв
Ден Дрісколл серед кандидатів на віліт
aimg Ірина Глухова
Фото: Деніел Дрісколл (Getty Images)

Адміністрацію президента США можуть залишити ще кілька топпосадовців після звільнення генпрокурора. Серед кандидатів - міністр сухопутних військ США Ден Дрісколл, якому Дональд Трамп доручив переговори з Україною.

За даними джерел видання, наразі "ведуться активні обговорення" щодо можливого звільнення директора ФБР Кеша Пателя, а також міністра армії Дена Дрісколла і міністерки праці Лорі Чавес-Деремер.

При цьому конкретні терміни можливих відставок поки не визначені, а остаточного рішення глава держави ще не ухвалив.

Як зазначає видання, раніше Трамп неохоче звільняв високопосадовців, вважаючи це "поступкою демократам і медіа".

За інформацією журналістів, упродовж останніх місяців в адміністрації навіть діяв негласний принцип - не проводити кадрових змін до проміжних виборів.

Водночас, за даними The Atlantic, зниження підтримки президента після початку війни з Іраном могло змінити ці політичні розрахунки.

Варто додати, що у листопаді 2025 року до переговорного процесу між Україною та Росією несподівано долучився новий гравець - міністр сухопутних військ США (секретар армії) Деніел Дрісколл, який замінив Кіта Келлога.

Тоді Дрісколл представив президенту України Володимир Зеленський чорновий варіант нового мирного плану, після чого долучився до переговорів у Женева, де українська та американська делегації його доопрацювали.

Згодом він презентував напрацювання російській стороні в Абу-Дабі.

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп звільнив генерального прокурора Пем Бонді. Виконувати її обов’язки призначено Тодда Бланша.

За даними ЗМІ, ключовою причиною звільнення стало те, як Бонді розпорядилася публікацією документів у справі фінансиста Джеффрі Епштейна.

Також вчора глава Пентагону Піт Гегсет попросив начальника штабу армії США генерала Ренді Джорджа піти у відставку і залишити свій пост. Наразі він вже залишив посаду.ʼ

Також РБК-Україна детально писало, хто такий Деніел Дрісколл і яка його роль у переговорах по Україні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
