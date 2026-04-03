Под угрозой переговорщик Трампа по Украине: какие отставки "топов" могут готовить в США

Администрацию президента США могут покинуть еще несколько топ-чиновников после увольнения генпрокурора. Среди кандидатов - министр сухопутных войск США Дэн Дрисколл, которому Дональд Трамп поручил переговоры с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Atlantic.
По данным источников издания, в настоящее время "ведутся активные обсуждения" относительно возможного увольнения директора ФБР Кеша Пателя, а также министра армии Дэна Дрисколла и министра труда Лори Чавес-Деремер.
При этом конкретные сроки возможных отставок пока не определены, а окончательного решения глава государства еще не принял.
Как отмечает издание, ранее Трамп неохотно увольнял высокопоставленных чиновников, считая это "уступкой демократам и медиа".
По информации журналистов, в последние месяцы в администрации даже действовал негласный принцип - не проводить кадровых изменений до промежуточных выборов.
В то же время, по данным The Atlantic, снижение поддержки президента после начала войны с Ираном могло изменить эти политические расчеты.
Стоит добавить, что в ноябре 2025 года к переговорному процессу между Украиной и Россией неожиданно присоединился новый игрок - министр сухопутных войск США (секретарь армии) Дэниел Дрисколл, который заменил Кита Келлога.
Тогда Дрисколл представил президенту Украины Владимиру Зеленскому черновой вариант нового мирного плана, после чего присоединился к переговорам в Женеве, где украинская и американская делегации его доработали.
Впоследствии он представил наработки российской стороне в Абу-Даби.
Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп уволил генерального прокурора Пэм Бонди. Исполнять ее обязанности назначен Тодд Бланш.
По данным СМИ, ключевой причиной увольнения стало то, как Бонди распорядилась публикацией документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна.
Также вчера глава Пентагона Пит Гегсет попросил начальника штаба армии США генерала Рэнди Джорджа уйти в отставку и покинуть свой пост. На данный момент он уже покинул пост.
