"Укрпошта" выключит банковские терминалы в отделениях

С сегодняшнего дня, 19 мая, во всех отделениях "Укрпошты" выключаются банковские терминалы. В почтовых отделениях теперь будут только терминалы "Укрпошты".

Об этом сообщил глава "Укрпошты" Игорь Смелянский на странице в Facebook .

Смелянский также объяснил, смогут ли украинцы получить банковские услуги в отделениях "Укрпошты", если там не будет терминала.

"С сегодняшнего дня, моим приказом, выключаются все терминалы сторонних банков в отделениях "Укрпошты". Там теперь будут стоять только наши терминалы. А там где их пока нет, можно получить услуги через наличные средства",- сказал он.