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"Укрпошта" выключит банковские терминалы в отделениях

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Украина, Среда 19 мая 2021 22:34
"Укрпошта" выключит банковские терминалы в отделениях Фото: "Укрпошта" выключает банковские терминалы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

С сегодняшнего дня, 19 мая, во всех отделениях "Укрпошты" выключаются банковские терминалы. В почтовых отделениях теперь будут только терминалы "Укрпошты".

Об этом сообщил глава "Укрпошты" Игорь Смелянский на странице в Facebook.

Смелянский также объяснил, смогут ли украинцы получить банковские услуги в отделениях "Укрпошты", если там не будет терминала.

"С сегодняшнего дня, моим приказом, выключаются все терминалы сторонних банков в отделениях "Укрпошты". Там теперь будут стоять только наши терминалы. А там где их пока нет, можно получить услуги через наличные средства",- сказал он.

Напомним, недавно "Укрпочта" увеличила лимиты на выдачу наличных втрое. Теперь лимит выдачи наличных с платежной карты через POS-терминал составляет 15 тысяч гривен за одну операцию.

Добавим, до этого Кабинет министров установил новые тарифы на оплату услуг "Укрпошты", связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежных пособий населению в наличной форме.

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Новости Украины Общество Укрпочта терминал банки Игорь Смелянский
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