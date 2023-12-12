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Новые условия от МВФ заблокировали создание банка для "Укрпочты"

Украина, Вторник 12 декабря 2023 12:56
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Новые условия от МВФ заблокировали создание банка для "Укрпочты" Фото: "Укрпочта" не сможет создать свой банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов

По условиям обновленного меморандума с МВФ "Укрпочта" не сможет создать свой банк на базе переданного государству Первого инвестиционного банка ("ПИН Банка").

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год".

Согласно одному из структурных маяков, контрольные пакеты акций банков, которые принадлежат государству должен оставаться у Министерства финансов, а любые национализированные несистемные банки могут быть переданы лишь Фонду гарантирования вкладов для санации.

По словам источников, из этого следует, что "ПИН Банк", 88,89% акций которого в 2022 году были конфискованы у российского предпринимателя Евгения Гинера в пользу государства и сейчас находятся в управлении АРМА, быть переданы лишь Фонду.

Как отмечается в публикации, между руководством НБУ и гендиректором "Укрпочты" Игорем Смелянским давно идут дискуссии о целесообразности создания отдельного "почтового" банка. В Нацбанке категорически не поддерживают данную идею, считая, что доля государства в банковском секторе и так достаточно высока. К тому же, новый банк с широкой сетью отделений может создать серьезную конкуренцию некоторым госбанкам, в первую очередь, Ощадбанку.

Напомним, в 2021 году во всех отделениях "Укрпочты" отключили банковские терминалы. В почтовых отделениях теперь будут только собственные терминалы "Укрпочты".

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