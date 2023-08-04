Постачав окупантам 80% патронів. Російському олігарху Гінеру повідомили про підозру

В Україні повідомили про підозру російському олігарху з оточення диктатора Володимира Путіна, президенту футбольного клубу "ЦСКА" (Москва) Євгену Гінеру. Він постачав окупантам 80% набоїв та побудував у Криму дві теплоелектростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Служба безпеки спільно з ДБР зібрала доказову базу на підсанкційного російського олігарха, президента футбольного клубу "ЦСКА" (Москва) Євгена Гінера, який причетний до фінансування збройної агресії РФ", - йдеться в повідомленні.

Постачання патронів окупантам

За даними слідства, після 24 лютого 2022 року Гінер як власник російського "АТ "КБАЛ ім. Кошкіна" дав вказівку менеджменту компанії забезпечити безперебійне постачання набоїв для окупантів.

"Таким чином він забезпечив постачання 80% патронів для різних видів стрілецької зброї від загальної кількості поставлених за весь період часу збройної агресії РФ проти України", - зазначають в Офісі генпрокурора.

Будівництво теплоелектростанцій в Криму

Як додають в Офісі генпрокурора, у 2019 році підозрюваний через підконтрольну йому компанію забезпечив будівництво Балаĸлавської (Севастопольская ПГУ-ТЭС) та Таврійської ТЕС (Симферопольская ПГУ-ТЭС). Ці станції під’єднані до електромереж Росії. Як пояснюють правоохоронці тим самим Гінер створив штучну енергозалежність українського півострова від країни-агресора.

Також, як зазначають в СБУ, фігурант через підконтрольних в Україні осіб є одним із бенефіціарів групи компаній VS Energy International Ukraine, до якої входять Кіровоградобленерго, Рівнеобленерго, Чернівціобленерго, Житомиробленерго, Херсонобленерго та Севастопольенерго.

Крім того, використовуючи афілійовані комерційні структури, Гінер володіє низкою готелів, металургійних заводів і торговельних центрів на території України.

"Наразі Вищий антикорупційний суд розглядає позов Міністерства юстиції про конфіскацію відповідних російських активів у дохід України", - додали в СБУ..

На підставі зібраних доказів російському олігарху повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (пособництво у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України). Санкція статей передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ДБР провело обшуки у членів правління та наглядової ради банку, бенефіціарним власником якого є росіянин, президент російського футбольного клубу "ЦСКА" Євген Гінер.

Також суд наклав арешт і передав АРМА близько 3 млн доларів підприємства, що належить підсанкційному громадянину РФ Михайлу Воєводіну. Кошти зберігалися в українському банку, підконтрольному громадянину РФ, президенту російського ФК "ЦСКА" Євгену Гінеру.

А в середині липня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про застосування санкцій, у зв'язку з чим до бюджету надійшли активи на мільярди гривень кількох наближених до Кремля російських олігархів, у тому числі Євгена Гінера.