Нові цінники на продукти 7 липня: де олія та хліб різко змінили вартість

Головне: Хліб : "Ашан" оновив найдешевшу позицію, через що мінімальна ціна там зросла з 14,50 до 21,30 грн. Найвигіднішим залишається "Сільпо" (12,99 грн).

: "Ашан" оновив найдешевшу позицію, через що мінімальна ціна там зросла з 14,50 до 21,30 грн. Найвигіднішим залишається "Сільпо" (12,99 грн). Яйця : Після різкого обвалу цін на початку тижня, у вівторок усі мережі зафіксували цінники. Лідер низьких цін - "Ашан" (34 грн/десяток).

: Після різкого обвалу цін на початку тижня, у вівторок усі мережі зафіксували цінники. Лідер низьких цін - "Ашан" (34 грн/десяток). Гречка : Ціновий розрив триває. АТБ, Novus та "Ашан" тримають високу планку (65-70 грн), тоді як "Сільпо" утримує ціну 15,69 грн.

: Ціновий розрив триває. АТБ, Novus та "Ашан" тримають високу планку (65-70 грн), тоді як "Сільпо" утримує ціну 15,69 грн. Молоко : Зміна асортименту в "Ашані". Мережа замінила велике паковання молока на менше (400 г за 21,90 грн).

: Зміна асортименту в "Ашані". Мережа замінила велике паковання молока на менше (400 г за 21,90 грн). Соняшникова олія: Найбільші коливання дня. "Сільпо" знизило ціну своєї марки на 3 грн (до 52,49 грн). Натомість у Novus найдешевша олія зникла, а нова позиція коштує на 14,60 грн дорожче (64,62 грн).

Для порівняння в кожній мережі (АТБ, "Сільпо", Novus та "Ашан") відбиралися виключно найдешевші пропозиції у своїх категоріях, опубліковані на сайтах ритейлерів.

Хліб: подорожчання в "Ашані"

У категорії хлібобулочних виробів більшість ритейлерів залишили ціни на рівні понеділка, 6 липня. Проте в "Ашані" найдешевша пропозиція змінилася: замість хліба "Формула Смаку" (14,50 грн за 350 г) на сайті з’явився пшеничний хліб (половинка) за 21,30 грн.

"Сільпо" (Хліб "Сумська Паляниця Козацький" половинка в нарізці, 0,35 кг) - 12,99 грн (без змін)

"Ашан" (Хліб пшеничний половинка) - 21,30 грн (попередня найдешевша позиція коштувала 14,50 грн)

АТБ (Хліб "Кристинопіль" тостовий п/ет, 300 г) - 23,90 грн (без змін)

Novus (Хліб Marka Promo "Український" половина нарізаний, 400 г) - 25,79 грн (без змін)

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 7 липня (інфографіка РБК-Україна)

Яйця: ціни стабілізувалися після зниження

Після суттєвого зниження вартості десятка яєць на початку тижня (в АТБ та "Сільпо"), у вівторок, 7 липня, ринок зафіксувався. Усі великі мережі утримують цінники без змін. Абсолютне лідерство за найнижчою ціною зберігає "Ашан".

"Ашан" (Яйце куряче С1, 1 шт.) - 3,40 грн (34 грн за десяток, без змін)

АТБ (Яйце куряче "Своя лінія" 1 категорія фас, 10 шт.) - 43,90 грн (без змін)

"Сільпо" (Яйця курячі "Пашот" харчові столові С1, 10 шт.) - 44,40 грн (без змін)

Novus (Яйця курячі Marka Promo С1, 10 шт.) - 50,99 грн (без змін)

Крупа гречана: великий ціновий контраст

Розрив між вартістю гречки в різних супермаркетах залишається колосальним. У мережах АТБ, Novus та "Ашан" кілограм крупи стабільно коштує в межах 65-70 гривень. На цьому тлі суттєво вирізняється пропозиція від "Сільпо" - лише 15,69 грн за кілограм.

"Сільпо" (Крупа гречана Extra!, 1 кг) - 15,69 грн (без змін)

АТБ (Крупа "Розумний вибір" гречана, 1 кг) - 65,90 грн (без змін)

Novus (Крупа гречана Marka Promo, 1 кг) - 65,99 грн (без змін)

"Ашан" (Крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана, 1 кг) - 69,90 грн (без змін)

Важливо: акційна ціна в "Сільпо" діє виключно для користувачів мобільного додатка та програми лояльності "Власний Рахунок". Без бонусної картки вартість крупи буде значно вищою.

Молоко: стабільність малих паковань

Цінники на маленькі паковання молока (400-450 г) в АТБ та "Сільпо" залишилися незмінними. Акційна ціна є у Novus на велику літрову позицію. Водночас в "Ашані" замість молока "Лукавиця" (900 г за 39,40 грн) найбюджетнішим варіантом у вівторок стало молоко власної марки меншого об'єму.

АТБ (Молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% п/ет, 450 г) - 20,30 грн (без змін)

"Сільпо" (Молоко пастеризоване "Повна Чаша" питне 2,6% п/е, 450 г) - 21,49 грн (без змін)

"Ашан" (Молоко Auchan 2,6%, 400 г) - 21,90 грн (нова бюджетна позиція в асортименті)

Novus (Молоко "Житомирський Молочний Завод" ультрапастеризоване 2,5%, 900 г) - 34,99 грн (без змін)

Соняшникова олія: зниження ціни в "Сільпо" та здорожчання в Novus

У сегменті соняшникової олії (пляшки об'ємом 0,5 л) зафіксовано різноспрямовану динаміку. Мережа "Сільпо" знизила вартість своєї найдешевшої позиції на 3 гривні.

Натомість у Novus бюджетна салатна олія за 49,99 грн зникла з переліку найдешевших, а її місце посіла марка "Щедрий Дар" за значно вищою ціною. АТБ та "Ашан" тримають стабільні цінники.