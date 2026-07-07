Новые ценники на продукты 7 июля: где масло и хлеб резко изменили стоимость

Главное: Хлеб : "Ашан" обновил самую дешевую позицию, из-за чего минимальная цена там выросла с 14,50 до 21,30 грн. Самым выгодным остается "Сильпо" (12,99 грн).

: "Ашан" обновил самую дешевую позицию, из-за чего минимальная цена там выросла с 14,50 до 21,30 грн. Самым выгодным остается "Сильпо" (12,99 грн). Яйца После резкого обвала цен в начале недели, во вторник все сети зафиксировали ценники. Лидер низких цен - "Ашан" (34 грн/десяток).

После резкого обвала цен в начале недели, во вторник все сети зафиксировали ценники. Лидер низких цен - "Ашан" (34 грн/десяток). Гречка : Ценовой разрыв продолжается. АТБ, Novus и "Ашан" держат высокую планку (65-70 грн), в то время как "Сильпо" удерживает цену 15,69 грн.

: Ценовой разрыв продолжается. АТБ, Novus и "Ашан" держат высокую планку (65-70 грн), в то время как "Сильпо" удерживает цену 15,69 грн. Молоко : Изменение ассортимента в "Ашане". Сеть заменила большую упаковку молока на меньше (400 г за 21,90 грн).

: Изменение ассортимента в "Ашане". Сеть заменила большую упаковку молока на меньше (400 г за 21,90 грн). Подсолнечное масло: Наибольшие колебания дня. "Сильпо" снизило цену своей марки на 3 грн (до 52,49 грн). В Novus же самое дешевое масло исчезло, а новая позиция стоит на 14,60 грн дороже (64,62 грн).

Для сравнения в каждой сети (АТБ, "Сильпо", Novus и Ашан) отбирались исключительно самые дешевые предложения в своих категориях, опубликованные на сайтах ритейлеров.

Хлеб: подорожание в "Ашане"

В категории хлебобулочных изделий большинство ритейлеров оставило цены на уровне понедельника, 6 июля. Однако в "Ашане" самое дешевое предложение изменилось: вместо хлеба "Формула Вкуса" (14,50 грн за 350 г) на сайте появился пшеничный хлеб (половинка) за 21,30 грн.

"Сильпо" (Хлеб "Сумская Паляница Казацкий" половинка в нарезке, 0,35 кг) - 12,99 грн (без изменений)

"Ашан" (Хлеб пшеничный половинка) - 21,30 грн (предыдущая самая дешевая позиция стоила 14,50 грн)

АТБ (Хлеб "Кристинополь" тостовый п/эт, 300 г) - 23,90 грн (без изменений)

Novus (Хлеб Marka Promo "Украинский" половина нарезанный, 400 г) - 25,79 грн (без изменений)

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 7 июля (инфографика РБК-Украина)

Яйца: цены стабилизировались после снижения

После существенного снижения стоимости десятка яиц в начале недели (в АТБ и Сильпо), во вторник, 7 июля, рынок зафиксировался. Все крупные сети содержат ценники без изменений. Абсолютное лидерство по самой низкой цене сохраняет "Ашан".

"Ашан" (яйцо куриное С1, 1 шт.) - 3,40 грн (34 грн за десяток, без изменений)

АТБ (Яйцо куриное "Своя линия" 1 категория фас, 10 шт.) - 43,90 грн (без изменений)

"Сильпо" (Яйца куриные "Пашот" пищевые столовые С1, 10 шт.) - 44,40 грн (без изменений)

Novus (Яйца куриные Marka Promo С1, 10 шт.) - 50,99 грн (без изменений)

Крупа гречневая: большой ценовой контраст

Разрыв между стоимостью гречки в разных супермаркетах остается колоссальным. В сетях АТБ, Novus и "Ашан" килограмм крупы стабильно стоит в пределах 65-70 гривен. На этом фоне существенно отличается предложение от "Сільпо" - всего 15,69 грн за килограмм.

"Сильпо" (Крупа гречневая Extra!, 1 кг) - 15,69 грн (без изменений)

АТБ (Крупа "Разумный выбор" гречневая, 1 кг) - 65,90 грн (без изменений)

Novus (Крупа гречневая Marka Promo, 1 кг) - 65,99 грн (без изменений)

"Ашан" (Крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая, 1 кг) - 69,90 грн (без изменений)

Важно: акционная цена в "Сильпо" действует исключительно для пользователей мобильного приложения и программы лояльности "Власний рахунок". Без бонусной карты стоимость крупы будет значительно выше.

Молоко: стабильность малых упаковок

Ценники на маленькие упаковки молока (400-450 г) в АТБ и "Сильпо" остались неизменными. Акционная цена у Novus на большую литровую позицию. В то же время в "Ашане" вместо молока "Лукавица" (900 г за 39,40 грн) самым бюджетным вариантом во вторник стало молоко собственной марки меньшего объема.

АТБ (Молоко "Ежедневный сбор" пастеризовано 2,5% п/эт, 450 г) - 20,30 грн (без изменений)

"Сильпо" (Молоко пастеризованное "Полная Чаша" питьевой 2,6% п/э, 450 г) - 21,49 грн (без изменений)

"Ашан" (Молоко Auchan 2,6%, 400 г) - 21,90 грн (новая бюджетная позиция в ассортименте)

Novus (Молоко "Житомирский Молочный Завод" ультрапастеризованное 2,5%, 900 г) - 34,99 грн (без изменений)

Подсолнечное масло: снижение цены в "Сильпо" и удорожание в Novus

В сегменте подсолнечного масла (бутылки объемом 0,5 л) зафиксирована разнонаправленная динамика. Сеть "Сильпо" снизила стоимость своей самой дешевой позиции на 3 гривны.

В Novus же бюджетное салатное масло за 49,99 грн исчезло из перечня самых дешевых, а ее место заняла марка "Щедрый Дар" по значительно более высокой цене. АТБ и Ашан держат стабильные ценники.