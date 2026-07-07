Ціни на АЗС: скільки коштує бензин, дизель і газ 7 липня
10:16 07.07.2026 Вт
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Де знайти найдешевше пальне?
Фото: мережі АЗС показали ціни (інфографіка РБК-Україна)
В українських мережах автозаправних станцій оприлюднили свіжі цінники на пальне станом на 7 липня. Порівняно з попереднім днем, великі гравці ринку утримали вартість усіх видів палива на колишньому рівні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинг мереж АЗС.
Головне:
- Бензин: Ціни тримають повну стабільність - стандартний А-95 на OKKO, WOG та SOCAR коштує 78,90 грн/л, тоді як "Укрнафта" пропонує найдешевший варіант за 73,90 грн/л.
- Дизель: Вартість не змінилася порівняно з учорашнім днем - цінники стартують від 76,90 грн/л ("Укрнафта") до 82,90-83,90 грн/л у приватних мережах.
- Газ: Цінники зафіксувалися на колишніх позначках - OKKO, WOG та SOCAR продають автомобільний газ по 41,90 грн/л, а в "Укрнафті" ціна залишається на рівні 38,40 грн/л.
Яка ситуація на автозаправках сьогодні
Аналіз даних брендів OKKO, WOG, SOCAR та "Укрнафта" свідчить про повну стабільність на ринку - жодна з позицій не змінилася в ціні за останню добу.
Найдорожче преміальні марки "сотого" бензину традиційно пропонують OKKO, WOG та SOCAR - по 88,90 грн/л.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 7 липня (інфографіка РБК-Україна)
Найдешевші пропозиції на стандартний А-95 та дизель залишаються в державній мережі "Укрнафта".
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Деталізація цін на АЗС 7 липня, вівторок
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
- ДП Pulls: 82,90 грн
- ДП Євро: 79,90 грн
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Євро: 78,90 грн
- ДП Mustang: 82,90 грн
- ДП Євро-5: 79,90 грн
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,90 грн
- Бензин NANO 95: 82,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- ДП NANO Extro: 83,90 грн
- ДП NANO: 80,90 грн
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
- Бензин А-95: 73,90 грн
- Бензин А-92: 69,90 грн
- ДП (Energy): 76,90 грн
- ДП: 74,90 грн
- Газ: 38,40 грн