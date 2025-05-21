Нові шанси для України: Шмигаль розповів про механізм оборонних закупівель ЄС

ЄС запускає механізм для розвитку спільної оборонної промисловості. Україна отримала офіційний статус партнера, що відкриває нові шанси для участі у ланцюгах постачання й закупівлях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.

За словами прем'єра, це було надзвичайно потрібне й нагальне рішення для зміцнення безпеки країн ЄС, України та всього континенту.

"Україна офіційно визнається країною-партнером, що підвищує шанси на участь в ланцюгах постачання в спільних оборонних закупівлях ЄС", - пояснив він.

Шмигаль розповів, що держави ЄС погодили створення механізму SAFE, який передбачає до 150 млрд євро на розвиток оборонної промисловості Євросоюзу.

Створення механізму SAFE

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що Європейський Союз погодив створення інструменту Security Action for Europe (SAFE), який передбачає запозичення до 150 млрд євро для інвестицій в оборонну промисловість.

Детальніше про новий механізм можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми повідомляли також, що цього року Європейський Союз погодив збільшення інвестицій в оборонну сферу на найближчі роки.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила план переозброєння Європи.

Варто додати, що усі 27 країн-членів ЄС погодили цей план.

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