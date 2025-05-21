ЄС погодив запозичення до 150 млрд євро для інвестицій в зброю

Європейський Союз погодив створення інструменту Security Action for Europe (SAFE). Він передбачає запозичення до 150 млрд євро для інвестицій в оборонну промисловість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головування Польщі в ЄС в X (Twitter).

"SAFE - це перша велика програма ЄС зі збільшення інвестицій у європейський оборонний потенціал, яка стає реальністю. 150 млрд євро незабаром будуть у розпорядженні держав-членів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Security Action for Europe - це вигідний багаторічний кредит з низькими відсотками, гарантований бюджетом ЄС. Програма також передбачає спрощення та прискорення процедур спільних оборонних закупівель.

Глава Європейської Ради Антоніу Кошта також заявив, що схвалення ініціативи є "важливим кроком до сильнішої Європи".

"Це виконання зобов’язань, які взяли на себе лідери ЄС у березні. Ініціатива допоможе країнам-членам спільно інвестувати у європейську оборону, посилюючи нашу спільну безпеку", - наголосив він.