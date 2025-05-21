Новые шансы для Украины: Шмыгаль рассказал о механизме оборонных закупок ЕС

ЕС запускает механизм для развития совместной оборонной промышленности. Украина получила официальный статус партнера, что открывает новые шансы для участия в цепочках поставок и закупках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По словам премьера, это было чрезвычайно нужное и неотложное решение для укрепления безопасности стран ЕС, Украины и всего континента.

"Украина официально признается страной-партнером, что повышает шансы на участие в цепочках поставок в совместных оборонных закупках ЕС", - пояснил он.

Шмыгаль рассказал, что государства ЕС согласовали создание механизма SAFE, который предусматривает до 150 млрд евро на развитие оборонной промышленности Евросоюза.

Создание механизма SAFE

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Европейский Союз согласовал создание инструмента Security Action for Europe (SAFE), который предусматривает заимствование до 150 млрд евро для инвестиций в оборонную промышленность.

Подробнее о новом механизме можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы сообщали также, что в этом году Европейский Союз согласовал увеличение инвестиций в оборонную сферу на ближайшие годы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план перевооружения Европы.

Стоит добавить, что все 27 стран-членов ЕС согласовали этот план.

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