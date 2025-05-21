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Новые шансы для Украины: Шмыгаль рассказал о механизме оборонных закупок ЕС

Украина, Среда 21 мая 2025 19:49
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Новые шансы для Украины: Шмыгаль рассказал о механизме оборонных закупок ЕС Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

ЕС запускает механизм для развития совместной оборонной промышленности. Украина получила официальный статус партнера, что открывает новые шансы для участия в цепочках поставок и закупках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль рассказал, что государства ЕС согласовали создание механизма SAFE, который предусматривает до 150 млрд евро на развитие оборонной промышленности Евросоюза.

"Украина официально признается страной-партнером, что повышает шансы на участие в цепочках поставок в совместных оборонных закупках ЕС", - пояснил он.

По словам премьера, это было чрезвычайно нужное и неотложное решение для укрепления безопасности стран ЕС, Украины и всего континента.

"Вместе сильнее", - отметил Шмыгаль.

Создание механизма SAFE

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Европейский Союз согласовал создание инструмента Security Action for Europe (SAFE), который предусматривает заимствование до 150 млрд евро для инвестиций в оборонную промышленность.

Подробнее о новом механизме можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы сообщали также, что в этом году Европейский Союз согласовал увеличение инвестиций в оборонную сферу на ближайшие годы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план перевооружения Европы.

Стоит добавить, что все 27 стран-членов ЕС согласовали этот план.

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Евросоюз Денис Шмыгаль
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