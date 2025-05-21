Новые шансы для Украины: Шмыгаль рассказал о механизме оборонных закупок ЕС
ЕС запускает механизм для развития совместной оборонной промышленности. Украина получила официальный статус партнера, что открывает новые шансы для участия в цепочках поставок и закупках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Шмыгаль рассказал, что государства ЕС согласовали создание механизма SAFE, который предусматривает до 150 млрд евро на развитие оборонной промышленности Евросоюза.
"Украина официально признается страной-партнером, что повышает шансы на участие в цепочках поставок в совместных оборонных закупках ЕС", - пояснил он.
По словам премьера, это было чрезвычайно нужное и неотложное решение для укрепления безопасности стран ЕС, Украины и всего континента.
"Вместе сильнее", - отметил Шмыгаль.
Создание механизма SAFE
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Европейский Союз согласовал создание инструмента Security Action for Europe (SAFE), который предусматривает заимствование до 150 млрд евро для инвестиций в оборонную промышленность.
Подробнее о новом механизме можно узнать в материале РБК-Украина.
Мы сообщали также, что в этом году Европейский Союз согласовал увеличение инвестиций в оборонную сферу на ближайшие годы.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план перевооружения Европы.
Стоит добавить, что все 27 стран-членов ЕС согласовали этот план.
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