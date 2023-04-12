Новые санкции США затронули венгерский банк, который называют "кублом шпионов"

Соединенные Штаты Америки ввели очередные санкции против России, еще больше ограничивающие ее доступ к международной финансовой системе. В список ограничений также попал Международный инвестиционный банк Венгрии, который называют "кублом шпионов".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

"Пока Кремль ищет способы обойти многосторонние санкции и экспортный контроль, Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры будут продолжать разрушать схемы уклонения, которые поддерживают российского диктатора Владимира Путина на поле боя", - заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

В санкционный список попали 120 организаций и физических лиц в 20 странах. Среди них Международный инвестиционный банк, который базируется в Будапеште и чей контрольный пакет принадлежит России.

"Присутствие МИБ в Будапеште позволяет России увеличить свое разведывательное присутствие в Европе и открывает двери для злонамеренной деятельности Кремля, а также может быть механизмом для коррупции и незаконного финансирования, в том числе для нарушения санкций", - пишет пресс-служба.

Также под санкции попали: