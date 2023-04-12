Новые санкции США затронули венгерский банк, который называют "кублом шпионов"
Соединенные Штаты Америки ввели очередные санкции против России, еще больше ограничивающие ее доступ к международной финансовой системе. В список ограничений также попал Международный инвестиционный банк Венгрии, который называют "кублом шпионов".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.
"Пока Кремль ищет способы обойти многосторонние санкции и экспортный контроль, Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры будут продолжать разрушать схемы уклонения, которые поддерживают российского диктатора Владимира Путина на поле боя", - заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.
В санкционный список попали 120 организаций и физических лиц в 20 странах. Среди них Международный инвестиционный банк, который базируется в Будапеште и чей контрольный пакет принадлежит России.
"Присутствие МИБ в Будапеште позволяет России увеличить свое разведывательное присутствие в Европе и открывает двери для злонамеренной деятельности Кремля, а также может быть механизмом для коррупции и незаконного финансирования, в том числе для нарушения санкций", - пишет пресс-служба.
Также под санкции попали:
- ЧВК "Патриот", связанная с министром обороны России Сергеем Шойгу;
- китайская компания China HEAD Aerospace Technology, которая, согласно данным Госдепартамента, поставляла спутниковые снимки Украины врагу;
- китайская компания King-Pai Technology HK Co, Ltd, являвшаяся поставщиком для нескольких предприятий военно-промышленного комплекса России;
- компания бизнесмена-миллиардера Алишера Усманова USM Holdings и ее организации, среди которых "МегаФон", "Металлоинвест", оператор Удоканского медного проекта и узбекский производитель цемента Алишера Усманова "Ахангаранцемент";
- компания по предоставлению трастовых услуг Sequoia Treuhand Trust Reg, базирующаяся в Лихтенштейне. Клиентами компании являются российские клиенты, в том числе Геннадий Тимченко.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Британия, сегодня 12 апреля, ввела дополнительные санкции против России. На этот раз в список ограничений попали холдинг USM миллиардера Алишера Усманова и семьи других российских миллиардеров.
В частности, вероятно, США могут уже в ближайшее время анонсировать санкции против "влиятельных лиц" Венгрии.
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