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Холдинг та сім'ї мільярдерів. Британія запровадила додаткові санкції проти Росії

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Середа 12 квітня 2023 11:38
Холдинг та сім'ї мільярдерів. Британія запровадила додаткові санкції проти Росії Фото: Британія запровадила додаткові проти Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Британія запровадила додаткові санкції проти Росії. До списку обмежень потрапив холдинг USM мільярдера Алішера Усманова та сім'ї інших російських мільярдерів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на санкційний список Британії.

Хто потрапив до списку санкцій:

  • батько депутата Держдуми і мільярдера Андрія Скоча Володимир Скоч, а також донька підприємця Варвара;
  • дружина засновника АФК "Система" Володимира Євтушенкова Наталя, а також його діти Тетяна і Фелікс Євтушенкови;
  • донька члена Ради Федерації від Дагестану, мільярдера Сулеймана Керімова Гульнара Керімова і Наріман Гаджієв;
  • дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко;
  • двоє уродженців Кіпру, які потрапили під обмеження через зв'язки з керівництвом підсанкційної компанії й співпрацю з мільярдером Алішером Усмановим;
  • заснований Усмановим холдинг USM, який займається бізнесом у видобувному секторі та секторі комунікаційних і цифрових технологій;
  • компанії, які також пов'язують з Усмановим - Curzon Square Limited і Hanley Limited;
  • компанія Meritservus HC Limited, які уряд Британії пов'язав із мільярдером Романом Абрамовичем.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Канада нещодавно запровадила санкції проти 14 осіб та 34 компаній з Росії, які пов'язані з ПВК "Вагнера" та авіаційним сектором.

Тим часом ЄС не поспішає запроваджувати нові санкції проти Білорусі, оскільки кілька країн хочуть скасувати вже введені обмеження.

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