Холдинг та сім'ї мільярдерів. Британія запровадила додаткові санкції проти Росії
Британія запровадила додаткові санкції проти Росії. До списку обмежень потрапив холдинг USM мільярдера Алішера Усманова та сім'ї інших російських мільярдерів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на санкційний список Британії.
Хто потрапив до списку санкцій:
- батько депутата Держдуми і мільярдера Андрія Скоча Володимир Скоч, а також донька підприємця Варвара;
- дружина засновника АФК "Система" Володимира Євтушенкова Наталя, а також його діти Тетяна і Фелікс Євтушенкови;
- донька члена Ради Федерації від Дагестану, мільярдера Сулеймана Керімова Гульнара Керімова і Наріман Гаджієв;
- дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко;
- двоє уродженців Кіпру, які потрапили під обмеження через зв'язки з керівництвом підсанкційної компанії й співпрацю з мільярдером Алішером Усмановим;
- заснований Усмановим холдинг USM, який займається бізнесом у видобувному секторі та секторі комунікаційних і цифрових технологій;
- компанії, які також пов'язують з Усмановим - Curzon Square Limited і Hanley Limited;
- компанія Meritservus HC Limited, які уряд Британії пов'язав із мільярдером Романом Абрамовичем.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Канада нещодавно запровадила санкції проти 14 осіб та 34 компаній з Росії, які пов'язані з ПВК "Вагнера" та авіаційним сектором.
Тим часом ЄС не поспішає запроваджувати нові санкції проти Білорусі, оскільки кілька країн хочуть скасувати вже введені обмеження.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.