США можуть запровадити санкції проти "впливових осіб" Угорщини, - ЗМІ

Американський уряд, ймовірно, готується найближчим часом анонсувати санкції проти "впливових осіб" Угорщини. Такий крок може бути пов'язаний з погіршенням відносин між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 444.hu.

Як зазначає угорське видання, дипломатичні джерела стверджують, що оголосити санкції можуть вже 12 квітня, оскільки на цю дату заплановано пресконференцію посла США в Угорщині Девіда Прессмена.

Неназвані дипломати уточнили, що може повторитися ситуація 2014 року, коли США заборонили в'їзд восьми угорським чинним та колишнім чиновникам. Це сталося на тлі погіршення відносин між Вашингтоном та Будапештом.

У виданні пишуть, що останнім часом між країнами також погіршилися стосунки. Зокрема, це пов'язано з різкими заявами Прессмана на адресу влади Угорщини. Посол розкритикував угорських чиновників за те, що вони говорять про сприяння миру, але їхня позиція схиляється до Росії.

А прем'єр Угорщини Віктор Орбан публічно звинувачував американського дипломата у тому, що він нібито тисне на його уряд.

При цьому Прессман раніше наголошував, що такі випади у бік Угорщини відповідають позиції влади США.