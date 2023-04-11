ua ru
Вт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США можуть запровадити санкції проти "впливових осіб" Угорщини, - ЗМІ

Новость на русском →
Вівторок 11 квітня 2023 17:36
США можуть запровадити санкції проти "впливових осіб" Угорщини, - ЗМІ Фото: США можуть запровадити санкції проти "впливових осіб" Угорщини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Американський уряд, ймовірно, готується найближчим часом анонсувати санкції проти "впливових осіб" Угорщини. Такий крок може бути пов'язаний з погіршенням відносин між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 444.hu.

Як зазначає угорське видання, дипломатичні джерела стверджують, що оголосити санкції можуть вже 12 квітня, оскільки на цю дату заплановано пресконференцію посла США в Угорщині Девіда Прессмена.

Неназвані дипломати уточнили, що може повторитися ситуація 2014 року, коли США заборонили в'їзд восьми угорським чинним та колишнім чиновникам. Це сталося на тлі погіршення відносин між Вашингтоном та Будапештом.

У виданні пишуть, що останнім часом між країнами також погіршилися стосунки. Зокрема, це пов'язано з різкими заявами Прессмана на адресу влади Угорщини. Посол розкритикував угорських чиновників за те, що вони говорять про сприяння миру, але їхня позиція схиляється до Росії.

А прем'єр Угорщини Віктор Орбан публічно звинувачував американського дипломата у тому, що він нібито тисне на його уряд.

При цьому Прессман раніше наголошував, що такі випади у бік Угорщини відповідають позиції влади США.

Нагадаємо, сьогодні, 11 квітня, стало відомо, що Угорщина домовилася з Росією про продовження імпорту нафти та газу.

Також ми писали, що Угорщина погрожує заблокувати членство України у Євросоюзі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Угорщина Війна Росії проти України
NEWS
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
DAILY
Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року