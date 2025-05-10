Нові санкції проти Росії та зустріч міністрів ЄС у Львові: новини за 9 травня

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти 58 росіян та 74 компаній з РФ, Ірану, Узбекистану та Китаю. Тим часом у Львові відбулася зустріч міністрів закордонних справ коаліції зі створення спецтрибуналу для Росії за злочини проти України.

Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 9 травня, - у матеріалі РБК-Україна .

Зеленський ввів санкції проти понад 70 компаній з РФ, Ірану, Узбекистану та Китаю

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти низки росіян та компаній з РФ, Ірану, Узбекистану та Китаю.

Під санкції потрапили 58 фізичних осіб, 67 російських підприємств, переважно пов’язаних з оборонно-промисловим комплексом, а також по три компанії з Ірану та Узбекистану й одна - з Китаю (Гонконг).

Британія оголосила санкції проти "тіньового флоту" РФ

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер 9 травня оголосив про найбільший пакет санкцій, спрямованих проти "тіньового флоту" Росії. Вони паралізували 200 суден, які складають майже половину флоту РФ.

Пакет заходів націлений на судна і катери, обвинувачені в завданні шкоди критично важливій підводній інфраструктурі. Танкери, що потрапили під санкції, не зможуть заходити в британські порти й ризикують бути затриманими у водах Великої Британії. Аналогічні обмеження було введено щодо Кремля під час останнього засідання JEF у грудні 2024 року.

У Львові відбулася зустріч міністрів ЄС

У Львові 9 травня відбулася зустріч міністрів закордонних справ коаліції зі створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України. Коаліція надала політичне схвалення створенню спеціального трибуналу.

Глави МЗС та інші представники держав-учасниць коаліції схвалили створення спецтрибуналу, посилаючись на Резолюції Генасамблеї ООН щодо агресії проти України та Віденсько-Ризьку заяву коаліції держав від 22 листопада 2024 року.

У спільній заяві представники коаліції зазначили, що:

вітають завершення технічної роботи над проєктами правових інструментів, необхідних для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в рамках Ради Європи;

підтверджують важливість спеціального трибуналу у здійсненні правосуддя шляхом притягнення до відповідальності тих, хто несе найбільшу відповідальність за цей найтяжчий міжнародний злочин, скоєний проти України;

підкреслюють, що після створення спеціальний трибунал, відповідно до свого статуту, здійснюватиме судочинство у повній повазі до міжнародного права та прав людини з метою забезпечення відповідальності за злочин агресії та зміцнення міжнародного правопорядку;

висловили вдячність усім, хто активно долучився до підготовчої роботи над проєктами правових документів, необхідних для створення спеціального трибуналу, зокрема, юридичним радникам, які брали участь у роботі коаліції держав;

підкреслили центральну роль Ради Європи у створенні спецтрибуналу та визнали внесок Єврокомісії та Європейської служби зовнішньої діяльності, включно з їхньою роботою над правовими документами;

підтвердили незмінну відданість процесу створення спеціального трибуналу в рамках Ради Європи, якнайшвидшому початку його діяльності та підтримці його ефективного функціонування.

Коаліція закликала інші держави та міжнародні організації приєднатися та сприяти діяльності спецтрибуналу для РФ.

Наступний крок на шляху до формалізації трибуналу буде на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі 13-14 травня 2025 року.

США попередили про загрозу масованої атаки на Україну

Посольство Сполучених Штатів у Києві повідомило про отримання "конкретної інформації" про можливий серйозний повітряний напад на Україну 9 травня.

У своїй заяві американське посольство звернулося до своїх громадян в Україні з рекомендацією підготуватися до оперативних дій у разі оголошення повітряної тривоги.

"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значний повітряний напад, який може статися будь-коли протягом наступних кількох днів", - сказано у заяві.

ЄС та США запропонують нове перемир'я в Україні

ЄС та США майже завершили узгодження пропозиції про перемир'я між Україною та Росією. Якщо вона не буде прийнята, Москву чекають нові санкції.

За даними анонімного джерела Reuters, Сполучені Штати та їхні європейські союзники завершують роботу над пропозицією щодо 30-денного припинення вогню в Україні. Відомо, що у разі відмови це означатиме спільне запровадження нових санкцій проти Росії.

Шпигунський скандал: Угорщина вислала українських дипломатів через дії СБУ, Україна відповіла

Служба безпеки України повідомила про викриття агентів угорської воєнної розвідки, які діяли на території Закарпатської області. Їхні основні завдання включали:

збір даних про стан військової безпеки регіону,

пошук слабких місць у наземній та протиповітряній обороні,

вивчення настроїв і реакцій місцевого населення в разі можливого вторгнення з боку Угорщини.

У межах спецоперації СБУ затримала двох агентів, які працювали під контролем кадрового офіцера угорської розвідки. Обом затриманим повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Згідно з українським законодавством, їм загрожує довічне ув’язнення.

Міністр закордонних справ Угорщини Перт Сійярто коментував подію зі шпигунами. Зокрема, він заявив, що інформацію про те, що на Закарпатті було викрито агентів воєнної розвідки Угорщини необхідно розглядати нібито як "українську пропаганду".

Пізніше стало відомо, що Угорщина вислала двох українських дипломатів.

В Угорщині стверджують, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення дедалі сильнішою стає антиугорська пропаганда. А причина нинішньої "наклепницької кампанії проти угорців" така ж, як і попередніх, а саме: уряд не хоче постачати зброю в Україну, а також те, що угорський уряд виступає за мир.

Як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини. Вони мають залишити країну протягом 48 годин.