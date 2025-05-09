Зеленський ввів санкції проти понад 70 компаній з РФ, Ірану, Узбекистану та Китаю
Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти 58 росіян та 74 компаній з РФ, Ірану, Узбекистану та Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.
Під санкції потрапили 58 фізичних осіб, 67 російських підприємств, переважно пов’язаних з оборонно-промисловим комплексом, а також по три компанії з Ірану та Узбекистану й одна - з Китаю (Гонконг).
Зокрема, під санкції потрапили:
- Грант Акопов, керівник групи великих виробництв, інжинірингових та консалтингових структур, зокрема, з технічного переозброєння машинобудівних підприємств РФ та СНД;
- Петро Ващенко, гендиректор інженерного центру "Уніматік", одного з найбільших у РФ виробників та постачальників металообробних верстатів, інструментів;
- Євген Дудуєв, очільник підприємства "Волга станки";
- Владислав Івочкін, керівник компанії "ІПК "Фінвал", яка перепродує вертати "Вологодському оптико-механічному заводу" для виробництва прицілів "Сосна-У" для танків "Прорив".
Також санкції торкнулися:
- Арзамаського дослідно-конструкторського бюро "Імпульс", що працює на російський ОПК;
- виробничого об'єднання "Форт";
- науково-дослідного інституту технічних систем "Сінвент";
- особливого конструкторсько-технологічного бюро "Омега";
- Самарського металургійного заводу;
- Всеросійського інституту легких сплавів.
Санкції України проти РФ та пропагандистів
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав санкційний пакет проти очільника "Росатома" Олексія Лихачова, сина екс-прем'єра Миколи Азарова та ще низки людей і компаній. Як пояснював президент, це рішення - синхронізація українських та світових санкцій проти Росії.
Також Зеленський підписав санкції проти низки українських громадян. Зокрема, колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича. Ці обмеження Зеленський пояснив тим, що ці громадяни пов'язали свою долю з пропагандою в інтересах РФ, виправдовують війну та шкодять Україні.
Раніше Зеленський затвердив ще кілька санкційних пакетів. Зокрема, обмеження були введені проти кількох китайських компаній. Це сталося після того, як українська розвідка отримала інформацію, що Китай може допомагати Росії зброєю.
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